颱風小犬｜3號風球至少到6am　再升級強颱風　會否掛8號要看3因素

【颱風／天氣消息／天文台／小犬／熱帶氣旋／颱風路徑預測／8號風球／打風／動態／路線／預報】10月風暴又打風！天文台昨日（10月6日）下午5時40分改發3號風球，小犬今日（10月6日）凌晨增強成強颱風，天文台表示，受小犬影響，本港離岸及高地普遍吹強風，小犬移動較為緩慢，環流相當緊密，其相關烈風區會與香港維持一段距離，三號強風信號會至少維持至明早6時。

根據天文台熱帶氣旋路徑圖，小犬正在香港約200公里範圍，周日（10月8日）以颱風強度在香港南面150公里範圍掠過，目前趨向香港機率最高四成。

而根據歐洲中期天氣預報中心（ECMWF），小犬周六至周日（10月7日至10月8日）相當靠近香港。美國全球預報系統GFS氣象圖亦見到小犬靠近香港，預測路徑與ECMWF相似。

究竟小犬路徑及風力如何？會否靠近香港？以下一一看清。至於會否懸掛8號風球甚至更高風球？仍要視乎小犬實際路徑是否對香港有威脅、影響範圍、風力等。而天文台表示，按照現時預測路徑，小犬將於明日稍後最接近本港，在香港以南150公里內掠過，與其相關的外圍較強雨帶屆時會影響珠江口一帶，本港明日稍後至星期一雨勢有時頗大，風向亦會由偏北風轉吹偏東風，原先被屏蔽地方會變得當風，南部部份地區可能間中吹烈風，天文台屆時會視乎本地風力變化，評估是否需要發出更高熱帶氣旋警告信號。

另外，ECMWF預測下周四至日（10月12日至10月15日）南海會再有熱帶氣旋，結構相當巨型，GFS預測則有不同。



颱風小犬｜10月風暴特別勁？還原天文台數據 咁多次要掛8號風球

根據天文台熱帶氣旋路徑圖，小犬正在香港約200公里範圍，周日（10月8日）以颱風強度在香港南面150公里範圍掠過，目前趨向香港機率最高四成。（天文台）

即睇小犬最新風力及颱風路徑▼▼▼

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正午12時，強颱風小犬集結在香港之東南約180公里，即在北緯21.1度，東經115.3度附近，預料向西緩慢移動，橫過廣東沿岸海域。

根據天文台熱帶氣旋路徑圖，小犬正在香港約200公里範圍，周日（10月8日）以颱風強度在香港南面150公里範圍掠過，目前趨向香港機率最高四成。

天文台表示，受小犬影響，本港離岸及高地普遍吹強風，小犬移動較為緩慢，環流相當緊密，其相關烈風區會與香港維持一段距離，三號強風信號會至少維持至明早6時，按照現時預測路徑，小犬將於明日稍後最接近本港，在香港以南150公里內掠過，與其相關的外圍較強雨帶屆時會影響珠江口一帶，本港明日稍後至星期一雨勢有時頗大，風向亦會由偏北風轉吹偏東風，原先被屏蔽地方會變得當風，南部部份地區可能間中吹烈風，天文台屆時會視乎本地風力變化，評估是否需要發出更高熱帶氣旋警告信號。

即睇ECMWF氣象圖小犬路徑（Windy.com）▼▼▼

ECMWF預測下周再有熱帶氣旋進入南海（Windy.com）▼▼▼

而根據歐洲中期天氣預報中心（ECMWF），小犬周六至周日（10月7日至10月8日）相當靠近香港。美國全球預報系統GFS氣象圖亦見到小犬靠近香港，預測路徑與ECMWF相似。

另外，ECMWF預測下周四至日（10月12日至10月15日）南海會再有熱帶氣旋，結構相當巨型，GFS預測則有不同。

即睇GFS氣象圖熱帶氣旋路徑預測▼▼▼

GFS預測下周氣象預測（Windy.com）▼▼▼

另根據科學科普博主「中國氣象愛好者」周三（9月27日）引述中央氣象台預報，未來10天南海海域和西北太平洋面將有1至2個颱風生成，形容「新一輪颱風活躍期已經到來」。

「中國氣象愛好者」周三（9月27日）引述中央氣象台預報，未來10天南海海域和西北太平洋面將有1至2個颱風生成，形容「新一輪颱風活躍期已經到來」。（「中國氣象愛好者」）

「中國氣象愛好者」又引述超級電腦預報中，到10月初西太平洋上熱帶系統將進一步發展，10月4日台灣以東有一個低壓系統，同時馬利安納群島以東西太平洋深處也有一個低壓系統，當中位於台灣以東的低壓系統將發展至1000百帕（熱帶風暴）以下，若持續發展，將成為今年第14號颱風「小犬」。

至於馬利安納群島以東的低壓系統，「中國氣象愛好者」指同樣有發展增強趨勢，「超級電腦的最新預報中認為，這兩個低壓系統將先後發展成為熱帶風暴以上級別。到10月5日西太平洋上就將是雙颱風共舞的局面」，而颱風會非常靠近台灣東部沿海，有可能成為在雙節長假裏影響台灣的颱風。

「中國氣象愛好者」指，超級電腦的最新預報中認為，這兩個低壓系統將先後發展成為熱帶風暴以上級別。到10月5日西太平洋上就將是「雙颱風共舞」局面。（「中國氣象愛好者」）

不過目前為時尚早，天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。

根據天文台九天天氣預報，未來多天都有幾陣驟雨，最高吹8級風，大家出外計劃行程要留意天氣消息。