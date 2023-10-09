颱風小犬│8號風球至少到11am　天文台發黑雨　何時落波要看3因素

【颱風／天氣消息／天文台／小犬／熱帶氣旋／颱風路徑預測／8號風球／打風／動態／路線／預報】10月風暴又打風！天文台周日（10月8日）晚上11時50分改發8號風球。天文台表示，小犬的強雨帶正持續影響珠江口一帶。自午夜起，本港多處地區錄得超過100毫米雨量，而九龍東及將軍澳的雨量更超過150毫米。



天氣雷達顯示小犬的雨帶延伸至其中心以東約200公里，預料會在今早（10月9日）繼續影響珠江口一帶，並為該區帶來狂風，風力可能間中達烈風程度，八號烈風或暴風信號會至少維持至今早11時。



本港持續有狂風大驟雨，天文台於凌晨4時發黑色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的豪雨，且雨勢可能持續。由於道路嚴重水浸及天氣情況惡劣，市民應留在安全地方暫避。在黑色暴雨警告仍然生效及交通情況未改善之前，不應外出。



另外，受大雨影響，會有山洪暴發，並且河道已經氾濫或可能會氾濫，市民應遠離河道。河道附近的居民應密切留意天氣情況，如住所可能出現水浸，應考慮撤離。



究竟小犬路徑及風力如何？以下一一看清。至於8號風球會懸掛到何時？仍要視乎小犬實際路徑是否對香港有威脅、影響範圍、風力等。



另外，ECMWF預測周四至日（10月12日至10月15日）南海會再有熱帶氣旋，結構相當巨型，GFS預測則有不同。



颱風小犬｜10月風暴特別勁？還原天文台數據 咁多次要掛8號風球

根據天文台熱帶氣旋路徑圖，小犬周一（10月9日）極接近香港，本港持續有狂風大驟雨，天文台於凌晨4時發黑色暴雨警告信號。（天文台）

即睇小犬最新風力及颱風路徑▼▼▼

午夜12時，颱風小犬集結在香港天文台之西南偏南約70公里，即在北緯21.7度，東經113.9度附近，預料向西或西北偏西緩慢移動，靠近珠江口西部一帶。

天文台周日（10月8日）晚上11時50分改發8號風球。天文台表示，小犬的雨帶正影響珠江口一帶，昨晚（10月8日）本港多處地區錄得超過50毫米雨量，而港島南區、南丫島更錄得約100毫米雨量；天氣雷達顯示，小犬的雨帶延伸至其中心以東約200公里，預料會在今早（10月9日）持續影響珠江口一帶，並為該區帶來狂風，風力可能間中達烈風程度，八號烈風或暴風信號會至少維持至今早11時。

ECMWF預測再有熱帶氣旋進入南海（Windy.com）▼▼▼

另外，ECMWF預測周四至日（10月12日至10月15日）南海會再有熱帶氣旋，結構相當巨型，GFS預測則有不同。

GFS預測氣象預測（Windy.com）▼▼▼

不過目前為時尚早，天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。

根據天文台九天天氣預報，未來多天都有幾陣驟雨，最高吹9級風，大家出外計劃行程要留意天氣消息。