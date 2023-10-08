颱風小犬│9號風球生效　天文台評估是否發10號風球　當中看3因素

【颱風／天氣消息／天文台／小犬／熱帶氣旋／颱風路徑預測／8號風球／打風／動態／路線／預報】10月風暴又打風！天文台晚上7時改發9號風球。天文台表示，颱風小犬的眼壁正逐漸靠近珠江口一帶，受小犬影響，本港多處地區吹烈風，離岸及高地間中吹暴風；與小犬相關強雨帶並正影響本港，按照現時預測路徑，小犬與香港天文台最接近距離約為60至70公里，本港將由吹偏北風逐漸轉為吹偏東風，原來受遮蔽，地方可能會變得當風，市民需保持高度警覺，天文台會視乎本地風力變化，評估是否需要發出十號颶風信號。

根據天文台熱帶氣旋路徑圖，小犬正在香港約70公里範圍，周日（10月8日）以颱風強度在香港南面100公里範圍掠過，目前趨向香港機率最高八成。

而根據歐洲中期天氣預報中心（ECMWF），小犬周六至周日（10月7日至10月8日）相當靠近香港。美國全球預報系統GFS氣象圖亦見到小犬靠近香港，預測路徑與ECMWF相似。

究竟小犬路徑及風力如何？會否靠近香港？以下一一看清。至於會否懸掛9號風球甚至10號風球？仍要視乎小犬實際路徑是否對香港有威脅、影響範圍、風力等。

另外，ECMWF預測周四至日（10月12日至10月15日）南海會再有熱帶氣旋，結構相當巨型，GFS預測則有不同。



颱風小犬｜10月風暴特別勁？還原天文台數據 咁多次要掛8號風球

根據天文台熱帶氣旋路徑圖，小犬正在香港約70公里範圍，周日（10月8日）以颱風強度在香港南面100公里範圍掠過，目前趨向香港機率最高八成。（天文台）

即睇小犬最新風力及颱風路徑▼▼▼

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下午7時，颱風小犬集結在香港天文台以南約70公里，即在北緯21.7度，東經114.2度附近，預料向西北或西北偏西緩慢移動，靠近珠江口一帶。

根據天文台熱帶氣旋路徑圖，小犬正在香港約100公里範圍，周日（10月8日）以颱風強度在香港南面100公里範圍掠過，目前趨向香港機率最高八成。

天文台晚上7時改發9號風球。天文台表示，颱風小犬的眼壁正逐漸靠近珠江口一帶，受小犬影響，本港多處地區吹烈風，離岸及高地間中吹暴風；與小犬相關強雨帶並正影響本港，按照現時預測路徑，小犬與香港天文台最接近距離約為60至70公里，本港將由吹偏北風逐漸轉為吹偏東風，原來受遮蔽，地方可能會變得當風，市民需保持高度警覺，天文台會視乎本地風力變化，評估是否需要發出十號颶風信號。

即睇ECMWF氣象圖小犬路徑（Windy.com）▼▼▼

ECMWF預測再有熱帶氣旋進入南海（Windy.com）▼▼▼

而根據歐洲中期天氣預報中心（ECMWF），小犬周六至周日（10月7日至10月8日）相當靠近香港。美國全球預報系統GFS氣象圖亦見到小犬靠近香港，預測路徑與ECMWF相似。

另外，ECMWF預測周四至日（10月12日至10月15日）南海會再有熱帶氣旋，結構相當巨型，GFS預測則有不同。

即睇GFS氣象圖熱帶氣旋路徑預測▼▼▼

GFS預測氣象預測（Windy.com）▼▼▼

不過目前為時尚早，天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。

根據天文台九天天氣預報，未來多天都有幾陣驟雨，最高吹10級風，大家出外計劃行程要留意天氣消息。