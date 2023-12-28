媽媽的辛酸！人母餵夜奶抱B哄睡　險失手跌落地超驚嚇：真的尿了

為人父母甚艱難，尤其是幼兒出生不久半夜要起床「餵夜奶」。1名媽媽在社交平台「小紅書」分享家中閉路電視片段，顯示自己為剛出生不久的兒子餵夜奶後，因他不願意睡在嬰兒床上，她迷糊間仍只好手抱兒子哄睡。樓主當時還以為兒子會趴向自己肩膀，所以「有一隻手沒有扶背… 寶寶扭了一扭，突然整個頭往地上俯衝了下去」，幸好樓主立即反應過來，馬上捉緊兒子才沒有發生意外，她形容自己當時「真的尿了」、「人已經清醒」。網民紛紛同情人母的辛酸，「當媽媽太辛苦了」、「寶寶的可愛是可以治癒一切的，寶媽辛苦了，也可以讓寶爸輪流來照顧夜醒的寶寶」。



樓主向兒子餵完夜奶後抱嬰哄睡。（小紅書影片截圖）

樓主在「小紅書」表示，和丈夫育有1名女兒，最近再誕下小兒子，之前有聘請其他人照顧兒子，所以在家中安裝鏡頭，以防一旦兒子發生任何事都方便呼喚。

事發於今年7月21日凌晨2時許，男嬰要飲夜奶，樓主迷迷糊糊起身，餵完夜奶後，擬將兒子放回嬰兒床，但兒子不願意，她唯有抱嬰哄睡。樓主正打算坐下之際，「但是可能覺得他會趴我…有一隻手沒有扶背」，突然發生驚險一幕，鏡頭拍到「寶寶扭了一扭，突然整個頭往地上俯衝了下去」。樓主形容當時自己「真的尿了，幸好反應快，人已經清醒」，立即捉緊兒子，最終沒有受傷。

樓主正打算坐下，詎料幾乎出事。（小紅書影片截圖）

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丈夫聽到異響一度嚇醒，樓主簡單交代了數句，丈夫聽到沒有發生意外，就立即閉目補眠，相信爭取時間休息，應付下一更餵奶。

影片引來多名網民留言，「寶寶的可愛是可以治癒一切的，寶媽辛苦了，也可以讓寶爸輪流來照顧夜醒的寶寶」、「當媽媽太辛苦了。 不知道為什麼小孩在1歲前都夜醒，餓了哭，吃了撐嘔，哎，餵孩子焦心」，亦有不少人有類似經歷，「因為太累了，還在睡夢中聽到孩子哭，下意識去抱，差點沒抱穩，寶媽是偉大的」。

（小紅書）