夜繽紛│灣仔夜市一夜變垃圾崗相片瘋傳！網民列2原因：衰過街邊檔

【香港夜繽紛／灣仔夜市／夜間經濟】「香港夜繽紛」頭炮、灣仔海濱夜市「海濱藝遊坊」上周三（9月27日）開鑼，至今晚凌晨結束。有網民日前在社交平台分享「灣仔夜市」一夜過後變「垃圾崗」滿布垃圾照片，直指「搞好夜巿？講經咩」。一眾網民看後震驚，認為是配套及個人質素問題，又擔心影響衞生，「辛苦啲清潔工人清理」、「衰過街邊走鬼檔」。



有網民日前在社交平台分享「灣仔夜市」一夜過後變「垃圾崗」滿布垃圾照片。（Facebook群組「西環變幻時」）

灣仔夜市「海濱藝遊坊」是「香港夜繽紛」活動頭炮，至今晚（10月2日）凌晨12時結束。灣仔夜市話題不斷，除了曾發生缺電問題，衞生問題亦引起關注。有網民上周六（9月30日）在Facebook群組「西環變幻時」發布多張灣仔夜市滿布垃圾相片，直斥「搞好夜巿？講經咩。配套又唔好，人又冇自律性」。

從相片見到，灣仔夜市海濱長廊垃圾筒、以及用作盛載垃圾的紙皮箱已被「塞爆」，垃圾堆積如山，放不進的垃圾隨地擺在垃圾筒旁，包括膠樽、食物器皿、餐具、飲品罐等，留下大片污迹。除了地上，摺枱枱面亦放滿了用餐後遺下的垃圾，而垃圾筒上方設有「往手信區」的指示牌，樓主形容「相映成趣」。

垃圾筒上方設有「往手信區」指示牌，相映成趣。（Facebook群組「西環變幻時」）

相片引來網民熱議，「垃圾場？」、「衰過街邊走鬼檔」、「辛苦啲清潔工人清理」。也有網民分析原因，「以我去過日本祭典嘅經驗嚟睇，係人嘅問題」、「根本無諗配套和善後」、「已經去到個人質素」、「其實收拾垃圾呢啲配套都好重要，諗咗頭又唔做好個尾，點會成功」。另有網民表示，其實現場情況已有改善，認為相片可能是垃圾等待清理時被集中擺放的畫面。

灣仔夜市情況▼▼▼