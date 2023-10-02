國慶煙花？熱褲美女元朗街頭放煙花片瘋傳　友人：成個蘭桂坊咁樣

香港政府相隔5年再次舉辦國慶煙花匯演，除了維港上空放煙花吸引數十萬市民及遊客觀看外，民間也有人上演放煙花「助慶」？網上瘋傳影片，顯示1名穿着白衣熱褲、tube top的年輕性感貌美港女，於元朗街頭公然點燃煙花，更隨着火花發放而搖動身體，狀甚享受。女子身旁的友人一邊拍片一邊歡呼，有男子興奮高呼：「喂，成個蘭桂坊咁樣喎！」不少網民看過短片直指港女已犯法，紛紛揶揄「又將犯罪證據放上網」、「人類總是要犯同類的錯」。



網上瘋傳影片，顯示1名衣着性感的年輕港女，於元朗街頭公然點燃煙花，身旁的友人一邊拍片一邊歡呼。（fb「香港突發事故報料區及討論區」影片截圖）

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相關影片於多個社交平台及討論區瘋傳，可見1名身穿白色露膊、露臍上衣及熱褲的年輕貌美港女，與友人於元朗馬田路一處私人屋苑停車場出口外的行人路，公然手持長長的煙花筒點燃。影片可見，白衣港女右手拿着已點燃的煙花筒，左手一邊掩嘴，一邊向友人表示「好驚呀」。

煙花筒其後冒出火花，直噴向馬路方向，當時有街坊騎着單車駛至，看到煙花後主動向外駛躲避。港女習慣煙花噴射方向後，漸漸放下恐懼，舉起煙花筒左右搖擺，露出燦爛笑容供友人拍片「打卡」。

舉起煙花筒左右搖擺，露出燦爛笑容供友人拍片「打卡」。（fb「香港突發事故報料區及討論區」影片截圖）

港女玩煙火期間，1名身穿黑衣的女性友人一直手持手機拍片，另一方亦有友人代為拍攝紀錄。眾人邊拍片邊歡呼，1名男子更在鏡頭外興奮高呼：「喂，成個蘭桂坊咁樣喎！」

影片曝光後被網民瘋傳討論，不少人直指片中港女明顯犯法，「好開心呀，等拉啦」、「咁就毀咗自己一生」、「又將犯罪證據放上網」、「識埋啲豬朋狗友係咁上下，不但無提佢乜嘢唔應該做，仲放上網送佢一程」、「係豬隊友放上網定自己豬咗？」、「人類總是要犯同類的錯」。

根據香港法例第295章《危險品條例》，煙花爆竹均屬危險品，任何人非法製造、貯存、運送或使用危險品，最高刑罰為監禁12個月及罰款20萬元。此外，根據法例第228章《簡易程序治罪條例》，任何人如肆意或疏忽地燃放煙花爆竹，以致對任何人造成損害或危險，最高刑罰為監禁3個月及罰款2,000元。