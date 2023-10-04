男男婚禮伴郎致詞一半突跪地求婚　後續超衰　新郎嬲爆走人反捱鬧

婚禮主角竟然不是一對新人？外國2名男人本來開開心心結婚舉行同性婚禮，詎料伴郎致詞中途突然向在場女朋友跪地求婚，瞬間搶盡新人風頭，變成婚禮的主角，賓客也跟着「high爆」。伴郎求婚成功後，更要求現場「DJ（唱片騎師）」播放他與女友的定情歌曲，而不少賓客則跟着點歌佔據舞池。一對新人的重大日子被霸佔，慘遭冷落不開心又掃興，決提前離場，事後卻反被親友批評「幼稚」，感到相當委屈，新郎遂發文求問：「我是個渾蛋嗎？」



外國一對男男新人本來開開心心結婚舉行婚禮，詎料伴郎致詞中途突然向其女朋友求婚，瞬間搶盡新人風頭，反成為婚禮的主角。（《大叔的愛》劇照）

綜合外媒報道，外國一對男子早前舉行同性婚禮，卻被伴郎搞破壞。該名30歲新郎於網上論壇Reddit發文大呻，指與34歲丈夫上月結婚，婚禮當天原本一切順利，沒想到算漏了伴郎舉動。

樓主憶述，當天伴郎致詞時，突然轉口向在場女朋友跪地求婚，即時獲女朋友答應，賓客注意力瞬間被吸走，之後「一切就亂了套」，「從那刻起，就沒有人關注我和我丈夫，也沒有人關注婚禮環節時間。賓客早早就開席吃飯了」。

伴郎致詞時，突然轉口向女朋友號地求婚，獲女朋友答應，賓客注意力瞬間被吸走。（示意圖／gettyimages）

不過噩夢還未結束，求婚後，伴郎更要求現場「DJ（唱片騎師）」播放他與女友定情曲，現場不少賓客夫婦情侶相繼仿效，霸佔舞池約3小時，更懶理一對新人，「當我和我丈夫終於有機會跳舞時，賓客都筋疲力盡了，沒有注意我們，而是去吃飯了」。

被伴郎搶盡風頭又無人理會，新郎不開心又掃興，與丈夫決定提前離場，向父母告別便離開了，「真的不想再待在這裏了……甚至沒有人注意到我們已經離開」。

伴郎更要求「DJ（唱片騎師）」播放他與女友定情曲，現場不少賓客夫婦情侶相繼仿效，霸佔舞池約3小時，懶理一對新人。（示意圖／gettyimages）

然而事件未有結束，新郎表示，婚禮3天後，表姐致電問婚禮當天他們到底何時離開，新郎無奈告訴對方「我們提早離開了，因為沒有人注意到或關注我們」，而表姐聞言說「好」便掛線。目前他們被雙方親戚斥責幼稚不夠成熟，又稱他們應該高興，「因為我們的婚禮讓人們變得如此浪漫」，令新郎相當委屈，求問「我是個渾蛋嗎？」。

事件引來網民熱議，紛紛同情新人遭遇，「這可能是最糟糕的婚禮了」、「他們（伴郎）搶風頭是不對的」、「渾蛋是伴郎不是你們」。也有網民建議樓主反擊，「給伴郎寄1張婚禮費用一半的賬單」、「當伴郎結婚時，我希望你和你的丈夫抓住這個時刻，告訴觀眾你們的婚姻是多麼美好」。