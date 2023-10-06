雙性戀離婚父約炮年輕男　1年後揭對方偕女兒交往　苦惱應否坦白

如果在家庭聚會上撞見曾經一夜情對象，或多或少感到尷尬。外國1名人父離婚後發現自己屬於雙性戀，曾經使用同性戀約會應用程式結識男性，並和1名年輕人共度春宵。約1年後，人父的女兒結識1名男朋友，「見家長」時他赫然發現，女兒的男朋友正正是該名和自己發生一夜情的年輕人，因而大感苦惱，思考到底應否向女兒坦白。帖文引來不少網民討論，「如果我爸爸曾和我男友發生過關係，我會想知道」、「讓往事過去吧！」



人父使用同性戀約會應用程式，並和一名年輕男子發生關係。（《大叔的愛》電視劇照）

42歲樓主在「Reddit討論區」表示，和前妻育有一名24歲女兒，當年夫妻因其他問題而分關，和性取向無關。他自此享受單身生活，包括探索其雙性戀性取向，但從來沒有向女兒或前妻「出櫃」。他下載了同性戀約會應用程式「Grindr」，並和一名目測24歲的男子成功配對，兩人當晚發生關係，之後分道揚鑣。

約1年後，女兒告訴樓主，她透過共同朋友認識了一名男子，兩人開始交往，不久後前妻單獨和女兒及該名男子見過面。樓主亦表示想認識女兒男友，眾人相約在1個星期日一同午膳，他還笑言打算扮演嚴厲父親角色，又特意準備笑話，希望緩和氣氛。

人父1年後發現昔日一夜情對象和女兒交往。（《大叔的愛》電視截圖）

終於到見家長的日子，當樓主見到女兒和其男友時即大感驚訝，原來對方正是1年前和自己發生關係的男子，但女兒用另一個名字介紹男友。樓主當然知道在Grindr上使用假名是常見的事，但不肯定對方是否留意到他，他曾覺得對方感覺到不妥，卻不知道對方是因為見家長而緊張，抑或因Grindr一事而感到困擾。

用膳期間，眾人討論不同話題，樓主一度提及LGBT（同志族群），以便觀察對方反應，沒料女兒及男友竟一起交代自己是雙性戀，令樓主大感驚訝。可能出於恐懼，樓主沒有同時「出櫃」，但事後他一直猶豫應陪向女兒交代曾和其男友發生關係一事，坦言「想就此事尋求意見，但很多人不知道我是LGBT」。

人父一直猶豫應否向女兒交代曾和其男友發生關係一事。（《大叔的愛》電視截圖）

帖文引來多名網民留言，支持及反對樓主坦白的網民各有原因，「如果我爸爸曾和我男友發生過關係，我會想知道」、「讓往事過去吧！」。亦有人質疑事件的真偽，指帖文內容猶如某套美劇的情節，笑言是否為該套美劇新一季造勢。

（Reddit討論區）