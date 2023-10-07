長照悲歌！8旬翁1原因勒死失明兼失智85歲妻　被捕揭更悲慘內情

日本發生「老老照顧」慘變倫常命案悲劇。東京世田谷區80歲老翁，早前在家中用電線勒斃85歲妻子，社工上門聯絡不到他們，再找其家人，老翁妹妹也發現找不到哥哥而報警，因而揭發事件。老翁被捕後爆出驚人內情，原來妻子多年前失明後開始失智，只靠老翁照顧，由於妻子失智情況惡化，屈老翁出軌不斷謾罵他，並有暴力傾向，讓老翁忍無可忍痛下毒手。



東京世田谷區發生老老照顧悲劇，80歲老翁在家中用電線勒斃85歲妻子。（影片截圖）

綜合日本媒體報道，日本警方表示事件發生於10月1日，80歲老翁吉田友貞涉於當天晚上，用電線在住所睡房內勒斃85歲妻子吉田節子。

其後社工在翌日造訪老翁家，卻聯絡不上夫婦，覺得有可疑，於是急找老翁的妹妹，可是她也聯繫不上吉田友貞，妹妹擔心哥哥出事連忙報警。警察前往吉田友貞住處查看，赫然發現老婦吉田節子陳屍床上。

日本年齡老化問題日益嚴重，長照悲歌屢見不鮮。 （示意圖，資料圖片）

當地報道指，吉田節子於6年前失明，並罹患失智症，日常生活須由丈夫獨力照顧。吉田友貞被捕後，坦承是自己親手勒死妻子，因妻子近年認知能力下降，還常懷疑他出軌，不斷鬧他，嚴重時可連續罵他幾小時，加上近期妻子開始有暴力傾向，照顧壓力倍增。至事發當日，兩人吃過晚飯後，妻子再次對他破口大罵，吉田友貞終於忍無可忍情緒爆發，先用雙手握緊妻子的頸項，再用電線將她勒斃。

事件震驚社區，有鄰居指吉田友貞為人非常親切，去年底熱心幫忙其他街坊一起打掃公寓，性情溫和，沒想到會發生這種悲劇。

由於日本年齡老化問題日益嚴重，長照悲歌屢見不鮮。2020年，1名獨自照顧太太7年的64歲男子，因身心俱疲，親手勒死88歲的失智症妻子；而去年11月，神奈川又有1名82歲老翁，難以承受40年來照顧重病妻子的壓力，將妻子推落海溺斃，事件震驚全國。