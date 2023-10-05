瑜伽褲靚媽再曬東涌海景公屋！驚傳與港男丈夫離婚　網民熱議真偽

早前1位身穿運動內衣和瑜伽褲的「全職媽媽」接受訪問，介紹其月租2,200元、面積約600呎東涌逸東邨公屋單位，遠眺機場和大嶼山風景，高層開闊海景映入眼簾，花了不足10萬元，將清水樓打造成小蝸居，引來不少網民熱議，羨慕她和家人成功上樓，亦有人「錯重點」笑言「媽媽這麼年輕」。

有網民展開「人肉起底」，發現她亦接受另一個訪問介紹住所，更有人聲稱靚媽已經和港男丈夫離婚，而且提供男方微博截圖，未知真偽。



網上流傳靚媽一家人照片。（網上圖片）

靚媽「成名」後，引來不少網民「起底」，有人聲稱她2018年在深圳從事代購工作，隨後結婚生下小朋友。亦有網民稱她已經離婚，甚至附上聲稱是其「前夫」的微博用戶截圖，內文提到「心情好低落，你知道嗎，我真的好想好想好想你」、「對不起，我愛你，不好意外，我想你」，但有關截圖顯示發布日期為19年和22年，另有靚媽和一家人的照片。

網民紛紛留言質疑靚媽或濫用公屋資源，「舉報啦」、「睇到火都嚟」、「攞到身分證、錢、戶籍，bye bye你條尾」，但亦有人質疑消息真偽，「講就信？」。

▼▼最新影片截圖▼▼



網民再上載另一條影片（影片截圖）

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網民再將另一條影片上載至facebook專頁「公屋討論區」，影片開始時，又有一名男子看似隨街尋找目標進行訪問，靚媽今次都是運動內衣配上瑜伽褲，但今次加了一件白色外套兩袖打結披在上身，遮擋胸口位置。

靚媽今次再介紹自己單位，內容和早前影片大同小異，她表示將衣服晾在晾衫架上，「衣服已經被吹飛好多次了」。當介紹2名小朋友的睡房時，她指出自己有一子一女，男主持驚訝表示「一點都看不出來你已經生了2個小朋友」，令她感到開心。

更開心的是靚媽介紹主人房，表示起床時見到海景會有幸福感，但當開啟冷氣時，慨嘆電費每個月都要2,000至3,000元，直逼公屋租金。隨後她介紹廚房和浴室，指出香港單位一般洗衣機都在廚房，因為有位置可以通水，浴室雖然不大，但「其實也夠站一個人了」、「設計了一個乾濕分離」，重申「香港就這條件，已經很幸福了」。

▼▼上一條影片截圖▼▼



內地早前瘋傳1段影片，內容是訪問1位全職媽媽，介紹她月租2200元約600呎公屋單位。 （網上圖片）

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靚媽在上一條影片中身穿粉紅色性感緊身運動套裝，接受男主持訪問時表示，公屋單位每月租金約2,000元，一開門見到單位十分光猛，窗明几淨。男主持表示單位很大，女戶主指分得這麼大的單位，在香港算是「好出奇！」，因為她的家庭人數多才分到1個約600呎的3房1廳單位。

從單位窗戶向外可遠眺機場及大嶼山風景，女戶主表示坐3個站便可到迪士尼，看來單位是在東涌逸東邨。她指分配到這公屋感到十分幸運，其後她介紹單位房間，指自己育有1子1女，上下格床同睡1個房間，主人房「不算大，很窄，但在香港算是不錯的了」，另一細房則是工人房，是以前菲傭睡房，但由於她現時是全職母親，所以沒有聘用女傭。女戶主亦指「香港家庭通常都會配一個家傭，不到5千1個月，香港隨便出去打份工也有2萬左右」。

女戶主表示，她花了不到10萬元裝修單位，由原本是清水樓裝修成現時小蝸居，而她為了慳錢，自己油牆，全屋家俬電器也是淘寶貨，「我們香港的話還是喜歡在網上淘」。最後她介紹她的主場，就是廚房，「收納很重要，地方比較小，香港人都是把洗衣機放進廚房的比較多」。

（綜合）