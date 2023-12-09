毀三觀！男友招呼兄弟暫住　客房裝修1屋3人咁瞓　網民嚇呆勸分手

「情人還是知己都擁入懷抱」現實版！馬來西亞有網民大呻男友的兄弟因為經濟狀況欠佳，男友便捱義氣二話不說邀請對方來家暫住，惟男友家的客房急需裝修，男友竟安排兄弟搬至主人房讓3人同床共枕，即使樓主曾拒絕並提議其他方法，但男友仍堅持己見。樓主稱現時3人同睡1張床，崩潰大呼「我很不方便！」。帖文引來網民批評樓主男友沒有邊界感，「刷新三觀了」；不過更令人好奇的是投稿者性別，由於前文後理均沒有交代，令眾人覺得甚有「基情」，並笑稱「你只是他生活中的障眼法」、「兄弟是真愛，你才是那個意外」。



大馬有男生邀請落難兄弟到家暫住，但因客房急需裝修，竟提議對方搬至主人房讓3人一起睡，事件引來網民討論。（《無限無斜有限公司》劇照）

該網民在facebook專頁「MY (Malaysia)」發帖，表示與男友同居4年，本來相處和諧，可惜近日男友的兄弟經濟出現問題，所以搬到和他們同住。該單位有2間睡房，樓主和男友睡主人房，男友兄弟則睡客房。不過一星期後，男友幾乎每天都跑去和兄弟一起睡，讓樓主獨守空房，對方還解釋「兄弟有難，想要多點陪他安慰他」，樓主雖然感到生氣，不過亦只能就此作罷。

直到客房屋頂出現問題急需裝修，男友竟然讓其兄弟一起睡主人房，即一屋3人同床，樓主曾拒絕並表示可以在客廳準備睡床，但男友堅持己見，如今他們3人同睡，樓主不滿怒吼「我很不方便！」。惟男友對此提出解決方法是他睡中間去隔開兩人，但仍讓樓主崩潰喊道「我回家睡更好！」，同時詢問網民「誰能接受跟另一半的床，還有其他人一起睡啊？」

男友安排3人同睡1張床，令樓主不滿怒吼「我很不方便！」。(《當你沉睡時》劇照）

男友的按排固然震驚全網，有網民甚至擔憂樓主安危力勸分手，「分寸這東西不能教」、「真的刷新三觀了」、「突然你變成那個第三者」、「快點分手，不然以後他把你分享給他兄弟就跑不了」、「你男友要變歪了」；亦有人直指該兄弟居心叵測，「男友有問題 ，男友的男性朋友更有問題」、「那兄弟也過分，他可以拒絕朋友的好意」。

不過帖文最令人匪夷所思的是投稿者的性別惹起猜疑，大部份人都覺得「基味」甚濃，並笑稱「我先確定一下，你是男的還是女的？」、「確定是你男友的兄弟？」、「男以理解」、「一言男盡，男以啟齒」、「光明正大出軌男男愛」、「兄弟是真愛，你才是那個意外」、「你不能給他的快樂，他能給」、「你只是他生活中的障眼法」。

（FB「MY (Malaysia) 」）