颱風布拉萬料成今年太平洋風王　即睇最新路徑　專家：強度達極致

【布拉萬／颱風路徑2023／天氣消息／天文台／熱帶氣旋／颱風路徑預測／打風／動態／路線／預報】再有西北太平洋風王誕生？位於日本附近海面的熱帶氣旋「布拉萬」已轉成強颱風，成為今年第3個強烈颱風，根據台灣中央氣象署，布拉萬10月12日凌晨2時近中心最大風速每秒58米，已追平今年瑪娃颱風紀錄，兩個颱風並列今年西北太平洋風王。香況天文台亦發布了「布拉萬」路徑概率預報。

而根據歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）和美國全球預報系統GFS氣象預測，「布拉萬」結構相當巨型，會慢慢移近日本，到周六周日（10月14日至10月15日）「L形」轉彎向日本東北方向移動，逐漸遠離，相信不會影響香港。

不過目前為時尚早，天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。



Facebook粉絲專頁《台灣颱風論壇｜天氣特急》貼出布拉萬清晰巨型颱風眼的照片。（Facebook粉絲專頁《台灣颱風論壇｜天氣特急》）

即睇ECMWF氣象圖布拉萬路徑（Windy.com）▼▼▼

即睇GFS氣象圖氣象圖布拉萬路徑（Windy.com）▼▼▼

根據ECMWF氣象圖和GFS氣象圖，「布拉萬」會慢慢移近日本，到周六周日（10月14日至10月15日）「L形」轉彎向日本東北方向移動，逐漸遠離。

而根據天文台路徑概率預報，「布拉萬」以「L形」路徑往日本方向移動，與歐美模式氣象預測相似。

根據天文台路徑概率預報，「布拉萬」以「L形」路徑往日本方向移動，與歐美模式氣象預測相似，目前對香港影響不大。（天文台）

布拉萬或成「「強颱中的強颱」？強度已達極致？



而Facebook粉絲專頁《台灣颱風論壇｜天氣特急》貼出布拉萬清晰巨型颱風眼照片，引發熱議。專頁指出，布拉萬持續增強北上，核心呈現正圓，結構非常紮實，颱風眼清晰銳利，持續增強可能性很高，可能會成為5級熱帶氣旋「強颱中的強颱」。

專頁指出，布拉萬持續增強北上，核心呈現正圓，結構非常紮實，颱風眼清晰銳利，持續增強可能性很高，可能會成為5級熱帶氣旋「強颱中的強颱」。（Facebook粉絲專頁《台灣颱風論壇｜天氣特急》）

中央大學大氣科學系兼任教授吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，布拉萬颱風眼清晰，眼牆發展至最高，強度已達極致。他指出，台灣中央氣象署路徑潛勢預測圖顯示，強颱布拉萬估近中心最大平均風速每秒5米，已追平今年第2號颱風瑪娃所創紀錄，並列今年最強，目前已通過關島附近，向北北東轉東北，將在日本東南方遠海迴轉，加速遠離日本。