冒險樂園擲彩虹有漏洞？玩家稱金幣大過中獎圈報警　知情網民咁講

室內遊樂場是不少市民假日消遣的好去處，網上瘋傳相片，指屯門1間美國冒險樂園分店的擲彩虹遊戲疑被指有漏洞，有玩家發現其中1個中獎圈的直徑比該店的金幣窄，認為店方刻意欺騙，因而怒極報警，事件引起網民熱烈討論。《香港01》已就事件向美國冒險樂園查詢，正等候回覆。

警方指，事發周六（6日）下午約5時，有人報案指在室內遊樂場，與職員就擲彩虹遊戲的中獎事宜發生爭執，警員到場了解，雙方其後表示將自行解決。



另有報稱曾在冒險樂園工作的知情網民表示，冒險樂園每隔數年就會推出新版代幣，近年亦有更換過，若使用舊版本代幣玩擲彩虹，是有機會出現「大到一定擲界」的情況，故認為事件有可能是有人使用舊代幣，或者店方未更換新彩虹板。



網上瘋傳相片，指屯門1間美國冒險樂園分店的擲彩虹遊戲疑被揭發有漏洞，有玩家發現其中1個中獎圈的直徑比該店的金幣窄，認為店方刻意欺騙，因而怒極報警。（fb圖片）

網上瘋傳相片可見，事發地點疑為屯門1間美國冒險樂園分店，多名玩家及警員圍在擲彩虹遊戲旁邊，正查看巨型「彩虹」膠板。樓主表示，事發時他與友人玩擲彩虹，發現綠圈位置「完全唔夠位」，店方提供的金幣甚至比綠圈較大，因此無論如何擲金幣也不能中獎。

樓主指，過往曾在不同分店玩擲彩虹遊戲，惟未遇過類似情況，「間間場闊度唔同，之前又一城叫佢手擺出嚟係真係有位，今次係手擺都冇」。他續指，直至友人提出質疑及報警前，所有擲中或觸碰到綠圈的金幣都被視為「擲界」不當中獎，「未報之前全部都話擲界，係綠色先有咁嘅情況，藍色佢有擺出嚟無問題」。

友人發現不妥後向職員投訴，並要求對方親自將金幣放到綠圈內驗證，「叫佢擺出嚟擺咗幾分鐘，都擺唔到，最後影出嚟都係擲界，但係佢話咁叫中，仲話iPhone廣角（鏡頭），所以點影出嚟都係會掂到」。

雙方就是否中獎一事引起爭執，其後決定報警。警員到場了解後將事件記錄在案，案件列作糾紛，「最後簡單啲講，都係差佬嚟到記錄在案，要我哋自己同海關消委會投訴」。

事件引起網民熱議，不少人認為若綠圈比金幣大，則代表遊戲存有漏洞。（資料圖片）

事件引起網民熱議，不少人認為若綠圈比金幣大，則代表遊戲存有漏洞，「如果銀大過綠色根本係詐騙」、「開新舖前都唔check下啲嘢先，中間藍色無事，反而係綠色有事」、「個銀大過界，報警啱呀，個個都話小事無所謂，但細數目都係錢，要畀樂園知啲客唔係傻」、「其實好多間都係咁，真係要搵相關部門搞搞佢，錢又識收仲不停加價，彩虹池不停改不停縮，獎又唔見佢識派」。

不過，有經常到冒險樂園的玩家表示，店方「每隔幾年」就會換新代幣，而近年亦有更換，有網上討論區早前有媽媽網民更提醒舊版代幣已停用，要及時更換新版代幣。另有報稱曾在冒險樂園工作的知情網民表示，他曾負責看守擲彩虹遊戲，的確見過有玩家拿一堆代幣來玩時，「發現大到一定擲界」，其後才發現是舊代幣，「原來佢哋每隔幾年會出一批新幣，每次換新幣彩虹板都要換，因為新代幣尺寸會唔同」，因此，他認為事件有可能是客人用了舊幣，或者是店方沒換新板。

警方表示，周六（8日）下午5時03分接報，1名21歲報案人表示在室內遊樂場玩擲彩虹遊戲時中獎，惟經理不同意，雙方因而爭執。警員到場了解後，雙方表示將自行解決，案件列作糾紛處理。