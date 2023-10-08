颱風小犬│9號風球僅15分鐘預告　網民湧天文台fb狂鬧：點返屋企？

【颱風／小犬／天文台／9號風球／8號風球】颱風小犬吹襲香港，天文台晚上7時改發9號風球，港鐵即時暫停露天路段列車及輕鐵服務，街上公共交通工具亦停駛，然而由於天文台改發9號風球前只有15分鐘預告時間，不少正使用港鐵服務或身處街上的市民即時措手不及，大批人滯留港鐵車站車廂、大堂，或交通交匯處，無車無法離開，怨聲載道。

有大批網民、打工仔就湧到天文台Facebook指摘懸掛9號風球安排差，「15分鐘通知 有冇諗過有人返工要坐車走，坐車又會要時間」、「有冇考慮過必須返工的人好徬徨㗎」、「所謂政府跨部門合作就係咁嘅安排？」、「9號風球唔可怕，最怕係天文台突然掛」、「無預報？」、「有冇諗過市民返唔到屋企？」。不過，也有網民為天文台護航，指颱風小犬來勢洶洶變化快，不應怪責天文台。



９號風球下，大批市民滯留車站。（林振華攝）

颱風小犬逼近香港，天文台晚上7時改發9號風球，港鐵即時暫停露天路段列車及輕鐵服務，街上公共交通工具亦停駛。由於天文台由預告到發出9號風球只相隔15分鐘，令不少人措手不及，因沒法乘交通工具歸家，被迫困在港鐵車站車廂及大堂。

港鐵車站外的士站大排長龍，但輪候人士過多，人龍未能消化，亦有人嘗試召網約車離開，大圍站目測有數百人未能離開，有警方到場維持秩序。紅磡站內外均擠滿人潮，的士站大排長龍，未見的士到場接載，現場鼓譟。

▼紅磡站情況▼



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▼▼▼大圍站▼▼▼



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怨氣沖天下，大批網民、打工仔湧到天文台facebook專頁留言，怒斥懸掛9號風球安排差，「15分鐘通知，有冇諗過有人返工要坐車走？坐車又會要時間？」、「咁急掛，有冇考慮過必須返工的人好徬徨㗎？」、「掛9號前你係咪要諗下畀長啲預警？」、「15分鐘前先通知7:00掛九號風球，家人坐港鐵去到紅磡站，港鐵啲人叫所有乘客落車，即話全部列車停駛，佢現在滯留在紅磡站，黐x線」。

亦有網民揶揄「天文台好叻叻呀！！！用15分鐘通知全港市民掛9號波！一大班人濕晒身係街到亂衝亂撞搵車，只為返屋企」、「不如再遲啲先通知？」、「9號風球唔可怕，最怕係天文台突然掛」。

大批網民、打工仔湧到天文台Facebook斥責懸掛9號風球安排差。（天文台Facebook）

不過也有網民為天文台護航，指颱風小犬來勢洶洶變化快，不應怪責天文台，「風力變化太快」、「天文台要睇數據決定」。

其實天文台今早預告掛8號風球安排，一度獲網民激讚「果斷」、「Good job」，沒想到晚上的9號風球預告安排卻惹來詬病。