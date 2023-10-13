男家駕車20小時上門提親　準奶奶見新抱娘家眼眶轉紅　1句更感動

婆媳關係雖然複雜，但只要以誠待人，相處自然融洽。1名即將成婚的女子自幼住在窮鄉僻壤，未婚夫一家為表誠意，帶齊所有禮品，駕駛逾20小時上門提親。她形容未來奶奶「看到我們家條件後眼眶都紅了」，原因並非嫌路程辛苦或歧視她的家庭背景，而是心疼她「小時候過得這麼辛苦」，奶奶更承諾以後「不要妳再過這種日子，妳以後就是我們家的小公主」。網民紛紛留言指「太幸福了」、「有這種公婆，真的人好」，但亦有人質疑事件純屬虛構，「如有雷同，實屬幸運」。



樓主胞妹因住在窮鄉僻壤，擔心會遭未婚夫一家嫌棄。（《BB來了》電視劇照）

樓主在facebook群組發文表示，和胞妹自小在貧窮落伍地方長大，胞妹長大後前往南京，並和1名男子交往，雙方其後談婚論嫁。未婚夫一家提出上門提親以表誠意，胞妹擔心家中情況嚇到未來老爺奶奶，但無辦法下唯有硬着頭皮安排雙方家長見面。未婚夫一家準備好各種禮品，塞滿車輛車尾箱，駕駛超過20小時才抵達胞妹娘家，並留下住了2日。

樓主晚上詢問胞妹，未來老爺奶奶到家後有何反應，胞妹指未來奶奶「看到我們家條件後眼眶都紅了」，對方更心疼指：「寶貝啊！原來妳小時候過得這麼辛苦，以後我不要妳再過這種日子，妳以後就是我們家的小公主！」

未來奶奶不但沒有嫌棄，反而心疼準新抱生活不易。（《BB來了》電視劇照）

樓主一度質疑未來奶奶只是說客套說話，但胞妹解釋對方沒有機心。胞妹憶述在南京生活時，未來奶奶已無微不至的照顧她，經常帶她去美容院修眉毛、打水光針，若她與男友吵架，未來奶奶就會帶她逛商場一起打扮，而且不讓她穿拖鞋出門，堅持讓她化妝和穿「靚裙」。胞妹更指，未來奶奶教她「要打扮得像小公主，女人要愛漂亮」，甚至記得她的生日，直接轉賬金錢給她買禮物，形容「真的是把我當閨蜜又當閨女」。

帖文引來多名網民討論，紛紛留言指「太幸福了」、「有這種公婆，真的人好」、「祝妳妹妹跟妹婿永遠幸福快樂」，但亦有人質疑事件純屬虛構，「這故事寫得有點爛，做點功課吧」、「不好意思，為什麼我覺得妳的文筆很像戀愛的劇本？」

（facebook群組「毒姑九賤婆媳討論區」）