颱風小犬｜轉9號風球太急？暴雨下改發3號？天文台表現網民咁睇

【天文台／颱風／小犬／天氣消息／熱帶氣旋／颱風下上班安排】颱風小犬逐漸遠離香港，天文台下午4時20分取消所有熱帶氣旋警告信號，黃色暴雨警告信號仍然生效。綜觀今次颱風小犬預報，天文台表現引來網民熱議，連登討論區就有網民發文指，今次8號風球轉9號風球時只得15分鐘預告，安排相當混亂，幸好他趕及在港鐵露天段暫停前坐到最後一班車回家。不過，該網民讚天文台在返工安排做得比之前好，起碼「唔需要估下晝使唔使返工」。

帖文一出惹來不少網民熱議，他們評價兩極，有人鬧「三轉八轉得太遲」、「11:40落波呢個時間最X差」、「1140搞到全世界迫車」。不過亦有人讚天文台有預早講定落波時間「最緊要有預早講，以前啲過夜風次次都要4、5點起身mon（監察）」。



颱風小犬襲港下今早市面情況。（廖雁雄攝）

+ 3

有網民在連登討論區發文，題為「點睇天文台今次嘅表現」，樓主將天文台對颱風小犬的安排作出簡單總結，指3號風球轉8號風球有預早講明（10月8日）下午12時40分；至晚上7時8號風球轉9號風球，卻只在轉波前15分鐘通知市民；而9號風球轉8號風球在半夜（10月9日），但有講明8號風球維持到上午11時；8號風球轉3號風球有講明在上午11時40分。

樓主對天文台安排有讚有彈，表示覺得由8號風球轉9號風球好混亂，「八轉九嗰下好混亂，令人措手不及，我自己冇睇到天文台公布，只係咁啱要走先搭到最後一程露天段」。但樓主同時讚賞天文台有為打工仔着想，「不得不說同返工有關嘅轉換就做得唔錯，特別係講明八號到幾點，然後幾時轉三號。大家瞓醒個心就有底，唔需要估下晝使唔使返工」。

帖文一出，網民紛紛發表意見，評語兩極。有網民不滿「三轉八轉得太遲」、「8轉9點解唔可以早幾個鐘講？急到只能提早15分鐘？」，隨後有網民指8號加黑雨，「定政府打算一陣掛個極端天氣接力」，亦有人不滿天文台安排的落波時間，「11:40落波呢個時間最X差，一係早啲一係遲啲，唔好橫跨食飯時間」、「1140搞到全世界迫車」。

網民對天文台今次表現評價兩極。（影片截圖）

+ 4

不過，亦有網民讚天文台做得比以前好，「睇返個路線圖，個風係穩定地向西行，之後兩次突然轉風向…嗰兩下轉向，角度都幾大，可能真係唔容易預測，我都覺得今次（天文台）算係做得唔錯㗎啦」。有人滿意天文台有預先提及落波時間，「最緊要有預早講，以前啲過夜風次次都要4、5點起身mon（監察）」，「以前次次拖到最後先轉波周圍都逼車，又走唔到橫風橫雨又要淋，一早講定有晒預算咪幾好」。