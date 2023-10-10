以巴衝突｜台人親述恐怖見聞：住所附近炸彈爆炸　恐怖份子四圍走

8日是以色列對哈馬斯宣戰第2天，住在以色列中部特拉維夫市的台灣留學生安（Ann）觀察，當天街上開始出現零星民眾，但氣氛仍低迷、人心惶惶。不過，眾多民眾在廣場上，自發捐贈物資予前線保家衛國的軍人，醫院更擠滿想捐血的民眾。



Ann現居特拉維夫，其觀察當地人心惶惶，總怕哪個街角有炸彈爆炸，抑或突然出現恐怖分子綁架平民，彼此告知沒事別出門。

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但Ann說，很多當地人都趕去醫院。她朋友就提到醫院爆滿，滿滿都是要去捐血的民眾，排不到明天就再跑一趟。

Ann還說，她跟一名猶太媽媽和她4個小孩，到住家附近的廣場。廣場上滿是自發捐贈物資給軍人的民眾，還有孩子趴在地上塗鴉，畫著大大的笑臉，大人也在紙條上寫下對軍人的感謝與支持話語。

但廣場內外仍有全副武裝警察巡邏。Ann表示，以色列人很常彼此稱兄道姐，這次以哈衝突讓她深刻體會，對以色列人而言，每失去一條生命、確實相當於斷了一名手足，也失去大家庭的一分子。

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另外，台灣在以色列的旅行團9日返抵桃園機場。一名蔡姓旅客回憶說，7日原本在耶路撒冷有很多行程，但去橄欖山後，當地導遊就催促趕快上遊覽車，不久後先聽到警報，再看到有飛彈。

後來陸續看到戰爭畫面與整體戰況，覺得很可怕。

蔡女士特別感謝台灣政府協助，讓團員可提早返台，經過這次事件後，她覺得台灣人過太輕鬆、太悠閒了，應該居安思危。

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根據台灣交通部觀光署統計，共5個旅行團124人停留當地，部分旅行社調整行程，在9日安排旅客搭國泰航空班機返台，旅行社業者對相關規畫不願多談，只說很開心回台灣。

台灣7日更新旅遊警示燈號，將以色列歸為特別注意旅遊安全並檢討應否前往的第三級黃色警示。

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