打風滯留紅磡！港人夫婦帶路返酒店仲咁做　內地客：颱風天的溫暖

旅行遇颱風幸好遇上好心人！颱風小犬襲港天文台一度發出9號風球，有內地旅客在小紅書分享，她因港鐵暫停露天路段無法由紅磡返回酒店，等的士也沒有車，決定行3.4公里回去，路上她們遇到暖心港人夫婦，帶路之餘還將身上雨衣相贈，擔心淋雨會感冒，臨走時又不停叮嚀她們小心。路上她們又遇到好心大叔指路，最後行了1個半小時成功回酒店，「異鄉的溫暖太令人心暖了」。帖文引來許多讚好，「你對別人態度友善，別人也會選擇溫暖你」、「香港的阿叔阿姐好熱情」。



內地旅客遇到好心港人夫婦，在9號風球下帶路，教她們行回酒店。（小紅書圖片）

樓主在小紅書發文分享經歷，「在香港颱風天遇到心軟的神」、「真心非常感謝這對香港夫妻阿姨阿叔」，她們一行是內陸人沒遇過颱風，來港撞正8號風球，下午一直坐在星巴克希望雨變小，打算吃個飯就回酒店，沒料到晚上7點半附近食店停止營業，便由堅尼地城起程回酒店，但巴士已停駛，還改掛9號風球。

她們以為港鐵還是全線通車，趕緊回頭坐到紅磡站時才被告知露天段停運，站內聚集了很多人，遇見電視台來採訪，很多人排隊坐的士，但等了一會發現根本沒有的士埋站。

看地圖酒店在宋皇臺站附近，離她們位置3.4公里，決定走路回去，但因為地圖APP地位不准確，一度迷路，行到附近的商場外面遇到1對香港夫婦。樓主見阿姨聽得懂普通話，但說得不流利，雙方中英夾雜溝通，一聽到她們要行去宋皇臺，馬上說又遠又危險，她們別行。

樓主一行人很想回酒店，繼續請教如何由紅磡站行回去，暖心夫婦很耐心地講解，又指她們回家也是同一方行，可以帶路。夫婦在前頭帶路時，不時回頭看樓主們有沒有跟上，「真的很感謝很感謝叔叔阿姨了」。

中途夫婦說快到家，叫她們再跟一段路，到樓下將身上雨衣留給她們穿，擔心萬一淋濕會感冒，「朋友當時的傘已經被刮壞了，我們幾個也是半乾半濕的狀態。叔叔阿姨脫下雨披（雨衣）還親自給我們穿上，把扣子都壓好」。夫婦臨走前還叮囑她們要小心，樓主大受感動，「我們只會連連道謝，異鄉的溫暖太令人心暖了」。

繼續行程，樓主指2件暖心雨衣簡直救大命，路上風勢太大，用雨傘完全撐不住。路上她們再遇到香港大叔，又再幫忙指路，「看着我們離開時說了兩遍take care」。最終走了1個半小時終於抵達酒店，回想過程很驚險，風勢有時很大，邊行邊躲，路上都是被吹塌的路牌，「颱風天的溫暖永遠銘記真的很感謝！願這對夫妻還有指路的大叔永遠健康幸福」。

不少網民讚其實許多港人都很善良，「不好的人哪裡都有啦」、「大家都是互相溫暖的，你對別人態度友善，別人也會選擇溫暖你」、「香港同胞都非常好，我去旅行的時間也真真實實的受到不少關照」。

樓主後來補充指，剛到香港那天坐錯巴士方向到總站，乘客下車後她們一臉茫然，車長主動過來努力用廣東話解釋，他不會英語和普通話，但努力指手畫腳解釋是坐錯方向。後來更帶她們走一小段路叫她們原地等車就好，「嗚嗚熱心友善的大叔也很感謝」。

有網民溫提，9號風球時港鐵只停了露天段，其實可坐地鐵繞回去宋皇臺站，先到何文田再轉屯馬線，「因為停的只有尖東到紅磡」。樓主回覆指，當時的確有搜到相關路線，但因為不確定因素太多，擔心繞回去時滯留在更遠地方，最後才決定走回去。

（小紅書）