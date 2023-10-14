叫外賣Pizza傾斜兼變型　食客：有心理陰影　「騎兵」行家咁解釋

網上訂外賣就是希望能在家輕鬆品嘗美食，不過日前有客人無奈表示於網上訂購Pizza（薄餅），並由某間外賣平台負責運送，但當Pizza到達時卻令他直言「有心理陰影」。他貼出圖片，只見Pizza傾斜一邊，更猶如壓到變形般，網民都不禁笑問「到底發生過什麼事」。及後有人解釋，相信事主訂單由鐵騎士車手運送，對方沒有適當放置薄餅才會有如此情況，「我次次都平放係尾箱，做得呢行，就唔該準備好啲架生用嚟放唔同種類嘅食物啦」。



事主貼出圖片，只見薄餅往右邊傾斜，甚至被壓到變型，猶如「揦埋一舊」。（FB「飲食黑店大全(全港食店質素/價錢/服務關注組)」圖片）

樓主在facebook「飲食黑店大全(全港食店質素/價錢/服務關注組)」發帖，無奈稱「開門嗰陣見到車手係無穿無爛㗎喎」，不過看見送達的Pizza東歪西倒模樣，好奇對方運送過程，苦言如今看到該外賣平台廣告，便不禁想起這個Pizza，直言「有心理陰影」。圖片所見，薄餅傾斜向右邊，令紙盒左邊留有大量空位，薄餅被壓到變型「揦埋一嚿」。

不少網民都笑問「佢係咪5分鐘內送到？」、「呢啲都係急剎車嘅效果！你睇佢真係有心快啲送到俾你㗎！」、「似蠔餅多啲喎」；有留言就指出相信是由鐵騎士車手運送才會如此情況，「因（紙盒）太大唯有打斜放保溫袋，反而步兵手拿無呢個問題，算唔好彩」。

有同樣選擇外賣速遞客人就不滿稱「成日都搞到打風咁」。（FB「飲食黑店大全(全港食店質素/價錢/服務關注組)」圖片）

有同樣作為外賣員「騎兵」的網民就不值同行所為，「我次次都平放尾箱，做得呢行就唔該準備好啲架生用嚟放唔同種類嘅食物，Pizza咁大，掛喺車頭吊吊揈 實斜，錢又想收，嘢又唔做好，呢啲咪仆Ｘ囉」。有留言建議事主可向薄餅店反映，「首先Pizza太軟，外送的應該要造得比堂食的硬一點；第二點應該為外送員提供一個適合平放Pizza的袋子」，或者向涉事外賣平台要求退款。

（FB「飲食黑店大全(全港食店質素/價錢/服務關注組)」）