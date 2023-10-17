姑婆獨住380呎公屋　3親戚來港嚇呆：這廚房真豪華　爆月租呢個數

不少港人戲言在香港住公屋才是「人生贏家」，不但租金便宜，而且麻雀雖小，五臟俱全。最近網上流傳1段影片，顯示1名男子與妻子等3人來港，並借宿其姑婆家。片中可見姑婆獨自住在380呎的公屋單位，內地親戚們則不停驚歎姑婆家的大小，直言「這廚房是真豪華，比她房間都大」、「一個人住在香港算是豪宅了」。姑婆亦透露自己搬入單位月租1,400元，現在加至2,100元，。



最近網上流傳1段影片，顯示1名男子與妻子等3人來港，並暫住姑婆380呎的公屋單位。（YouTube影片截圖）

據影片顯示，片主與妻子等一行3人來港，暫住姑婆380呎的公屋單位，3人睡在客廳的梳化床，而客廳放了2張麻雀枱後仍非常寬敞，姑婆的房間則約80呎大。片主表示，他們過往在網上影片所見，不少港人住在細小的劏房，月租也要數千元，故看到姑婆家時均大跌眼鏡，其中片主的內地妻子更稱「這廚房是真豪華，比她房間都大」。

姑婆向片主等人透露，她最初入住單位時月租1,400元，現在則加至2,100元。她對該單位亦非常滿意，表示：「好舒服㗎我住呢度，個個上嚟都話『嘩，妳一個人住啊發達啦真係！』，劏房都要幾千蚊都冇我廚房咁大。」

影片中姑婆表示自己是「20」年搬進該單位，但根據她指租金上升了五成，故年期可能出現口誤，按歷年公屋加租幅度計算，姑婆應大約於2012年或以前搬入，因期間公屋租金於2012、2014、2016、2018年都上調10%，再於2020年上調9.66%，然在在疫情期間凍結，故該段年期租金大約上升五成。另外，根據房委會有關「寬敞戶政策」，凡有殘疾家庭成員或年屆70歲或以上年長家庭成員的住戶，就會從寬敞戶名單中剔除。

另外，公屋只供租約上列明人士居住，戶主可申請下列4類人士在公屋單位作有條件暫住，以便年邁戶主得到照顧，或使戶主能照顧極需依靠戶主的近親：1.負責照顧戶主的成年子／女（若戶籍內已有成年子女、未能通過「全面經濟狀況審查」或「住宅物業權審查」的規定）；2.負責照顧戶主的兄／弟／姊／妹（只限1名）及其家人；3.須依靠戶主的18歲以下內孫／外孫；4.須依靠戶主的受供養親屬。如私下讓其他人士居住，無論有否取租金都屬違反租約，最嚴重者可被收回單位甚至被控告。