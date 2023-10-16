新來港女稱備孕：徵花膠補身　網民哄動玩二創：擬造人徵海狗丸

【徵花膠】已所不欲，可施於人，指的是剩食如自己不適合，大可贈予他人。1個分享剩食的facebook群組日前出現「徵花膠」的火爆帖文，1名自稱新來港的女子日前以簡體字匿名發文，表示自己正在備孕，因醫生指其子宮內膜較薄，加上「新來香港不能工作，沒有收入」，所以「想試徵花膠補身用」。帖文一石擊起千層浪，惹來網民熱烈回應，不少人揶揄「無錢就無生小孩，害咗佢」、「出來交收是個阿叔（樓主）都得」。樓主反擊稱「你怎麼就知道我冇錢？ 我只說我有在香港冇收入，冇講喺大陸冇錢」，反斥一眾網民沒有良心。



有網民立即以帖文為藍本玩二創，稱要徵鮑魚和偉哥，而網紅Matt Leung亦立即抽水，同樣用簡體字稱自己正在造人，更滿篇錯別字稱醫生指其「賢（腎）氣唔係好夠」，加上「新來香港不能工作，沒有收入」，所以「想試徽（徵）誨（海）狗丸、畿（幾）條人參補身用」。網民紛紛大讚「唔係匿名，係鼎鼎大名」、「抽乾」、「希望你『精』到」。



樓主匿名表示正在備孕，但因醫生指其子宮內膜較薄，加上「新來香港不能工作，沒有收入」，所以「想試徵花膠補身用」。（facebook群組「食物放提 Free Food Flow」截圖）

樓主日前在facebook群組「食物放提 Free Food Flow」用簡體字匿名表示，她正在備孕，但獲醫生告知「子宮內膜好薄」，所以想花膠補身，但基於自己「新來香港不能工作，沒有收入」，因此「想試徵花膠補身用」，最後說1句「想試徵先，謝謝大家」。

帖文引來不少網民嘲諷，紛紛留言指「無錢就無生小孩，害咗佢」、「出來交收是個阿叔（樓主）都得」、「遲些冇錢養，徵奶粉？不如徵第二個老公啦」。樓主嘗試反駁稱「你怎麼就知道我冇錢？ 我只說我有在香港冇收入，冇講喺大陸冇錢」、「如果徵到就可以不用浪費錢」，甚至批評眾人「全部人都沒良心，可以不給，但不可以罵人吧？」她更認為港人「看花膠看成那麼貴」，再次重申自己「有錢不買，是因為不想浪費那個錢，我不是沒有錢」。

網紅Matt Leung加入抽水，聲稱正在造人，但醫生指其「腎氣唔係好夠」，所以要補身，但他「新來香港不能工作，沒有收入」，所以「想試徵海狗丸、幾條人參補身用」。（facebook群組「食物放提 Free Food Flow」截圖）

帖文激發網民創作意慾，依照樓主的發文方式徵各式物品，包括稱「徵一年份量嘅魚翅同鮑魚，要包埋嗰廚師煮埋比我食，送到我屋企」、甚至想要「偉哥、偉姐」產品和燕窩，而網紅Matt Leung亦加入抽水戰團，他在facebook群組「食物放提 Free Food Flow」另開新帖文，同樣以簡體字聲稱「造人中」，帖文充斥錯別字，又表示醫生指其「賢（腎）氣唔係好夠」，所以要補身，但他「新來香港不能工作，沒有收入」，所以「想試徽（徵）誨（海）狗丸、畿條人參補身用」，文末同樣一句「想試徵先，謝謝大家」。

花膠一向深受華人歡迎，用作補身。（資料圖片）

帖文引來多名網民大讚「唔係匿名，係鼎鼎大名」、「抽乾」、「希望你『精』到」，亦有人指「沒錢唔好造人，免得害下一代冇錢養」，獲Matt Leung反駁「積吓口德，天收你」。

（facebook群組「食物放提 Free Food Flow」）