聚賭？將軍澳山邊現怪帳篷　阿伯大媽疑打牌有現金　夜開燈更繽紛

山邊出現奇怪帳篷，夜晚開燈難道有繽紛節目？有將軍澳街坊近日發現窗外山邊位置有奇怪白色帳篷，原以為是在做工程，但仔細看到有阿伯和大媽在旁邊打牌，共約8至10人，周日（15日）晚上帳篷內還開了燈，看似十分熱鬧，質疑他們涉及非法聚賭及霸佔官地。由於照片放大後，可看到麻雀台上放有疑似啤牌及現金，有網民認為涉聚賭，建議報警。不少街坊指這個帳篷已搭了幾個月，又指其實山上情況更誇張。



有將軍澳街坊發現山邊出現奇怪白色帳篷，懷疑有人聚賭。（fb群組「將軍澳主場」圖片）

樓主在facebook群組「將軍澳主場」發文，表示自己住在彩明苑，近日望出窗發現對面山邊出現奇怪白色帳篷，初時以為是在做工程，後來仔細查看，是有一班阿伯和大媽在帳篷旁邊打牌，另一部份人坐在附近，總共有約8至10人，「佢哋日頭會喺邊度開枱，夜晚嗰度都有人有着燈」。他質疑這班阿伯大媽的行為是否涉及非法聚賭、潛建或佔用公共地方。

照片所見，現場是彩明苑景嶺路對上山邊的草叢內，有4名人士在「開枱」疑在玩啤牌，他們身後有個白色帳篷。影片拍到數人在草叢內搭建帳篷，有布和竹枝等材料。而本月15日拍的晚間照片可見，同一位置的帳篷在晚上開了燈，在漆黑的草叢內格外明亮。樓主表示：「啱啱打完風好似吹冧咗，跟住又起過。」

網民笑言帳篷「有電咁勁嘅？」，懷疑是否帶了手提發電機，「佢哋山上打麻雀總好過在家打嘈住隔離鄰舍」、「想知佢哋有冇燒埋野食」，有留言卻認為樓主不應廣傳事件。

該街坊指打風後帳篷疑「吹冧咗」，該群阿伯大媽又重新搭建。（fb群組「將軍澳主場」影片截圖）

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由於圖片放大後，可看見枱面上疑有啤牌和現金，網民認為「有現金喺度就可以告聚賭」，已可報警處理。有街坊指該帳篷已搭了幾個月，坐車時經常見到，「日頭和夜晚裏面有人聚集，在晚上才開燈」、「幾年前已經係咁，如果你有上過健明邨後面座山嘅話，當時大概有2、3枱麻雀喺上面打緊」。樓主無奈道：「係呢度起埋間房仔喺麻雀枱隔離喎，或者我少行山見得少，我覺得咁有啲跨」。

（facebook群組「將軍澳主場」）