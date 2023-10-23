不肖子！40歲兒欠賭債　71歲慈母賣2層樓瞓街　網民悉原因不同情

「不孝子」的人辦！內地上海浦東1名71歲婆婆在小區花園長凳露宿近半年，背後藏着心酸故事──原來因為兒子爛賭欠債，婆婆要賣掉2套房子還債無家可歸，更把每個月約5,000人民幣（約5,400港元）退休金交予兒子，兒子則只給她300人民幣（約330港元），難以維持生活。更甚者，居民見婆婆可憐，給她一些衣服和食物，沒想到兒子知道後竟威脅「再去幫她就要遭報復」，令居民們不敢伸出援手，而婆婆自身也因放不下不肖子，不願接受救助，熱心人也束手無策。

事件引來網民熱議，直指「慈母多敗兒」、「這兒子是啃老還是坑老？、「老太為什麼還袒護兒子，糊塗啊」。也有網民認為，「這個小區居民才是真的倒霉」。



內地上海浦東這名71歲婆婆，今年5月開始就在「壽二小區」花園長凳露宿，無家可歸，背後內情極心酸。（網上圖片）

綜合內地媒報道，內地上海浦東這名71歲婆婆，今年5月開始就在「壽二小區」花園長凳露宿，無家可歸，長凳上的1張棉被、幾件零散衣物及1件雨衣，便是婆婆全部家當。由於身體不好加上駝背（脊背向前彎曲），婆婆只能坐着睡覺，「吃喝拉撒」也都在花園解決，不少居民感到困擾，「她每天就坐着在那邊睡覺，白天也坐着，晚上也坐着，下雨也坐着，刮風也坐着，就這樣坐，到現在為止半年了」、「她吃喝拉撒都在裏邊，臭得不得了，人家居民都離她很遠了」。

對於婆婆露宿，不少居民感到困擾。（網上圖片）

悲涼的背後，原來是母親對兒子的溺愛。居民王女士透露，婆婆有1名40歲兒子，2018年為了替兒子還賭債，婆婆把在浦東的房子賣掉還債，搬到遠郊奉賢，後來又把奉賢房子賣掉，回到浦東露宿，即前後賣了兩套房子，兒子則死性不改，在附近棋牌室裏混。

婆婆每月把近5,000人民幣（約5,400港元）退休金交予兒子，兒子卻只給婆婆300人民幣（約330港元）當家用，難以生活。（網上圖片）

更甚者，婆婆每月把近5,000人民幣（約5,400港元）退休金交予兒子，兒子卻只給婆婆300人民幣（約330港元）當家用，難以生活，「家裏面的房子已經給兒子全部都賣光，現在就是兩個人是沒有家的，但這個（婆婆）工資卡是給兒子沒收掉的，其實每個月是直接到兒子手裏的」。

居民見婆婆可憐，且天氣漸漸轉涼擔心婆婆身體，時常會給婆婆一些衣服和食物，詎料兒子知悉後，竟威脅「再去幫她就要遭報復」，令居民不太敢再幫忙。

由於溺愛兒子，婆婆拒絕接受幫忙。（網上圖片）

其實民警曾幫婆婆找到1,000人民幣（約1,100港元）的租房，惟婆婆擔心租房後兒子沒錢花，所以拒絕。當區政府也曾想勸婆婆住進養老院，但婆婆同樣擔心她到養老院後，兒子就沒錢可花，「沒錢他就會去偷去搶要坐牢，她不放心」。當地官員又說，由於婆婆戶籍仍在奉賢區，故只能在政策範圍內幫助她。

當地居民委員諮詢過法律援助中心，指婆婆若要得到更多援助，需要她到戶籍所在地相關部門主張「兒子不履行贍養義務」，變更贍養權後才可得到救助，然而依婆婆目前態度，要她主動申請幾乎沒有可能，即使旁人願意幫忙也無計可施，只能維持現狀，「目前的問題是跟她溝通比較困難」。

事件引來網民熱議，批評兒子不肖，又認為婆婆不應再溺愛兒子。（網上圖片）

事件引來網民熱議，批評兒子不肖，「這兒子是啃老還是坑老？」，也有網民認為婆婆不應再溺愛兒子，「慈母多敗兒」、「這不是慈母，是愚」、「可憐之人必有可恨之處」、「老太為什麼還袒護兒子，糊塗啊」。另有網民同情當區居民，「這個小區居民才是真的倒霉」。