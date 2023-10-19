政府研派錢谷生育　每孩或獲2萬元　網民唔受落：20萬都要考慮下

行政長官李家超將於下周三（25日）發表任內第二份施政報告，當中部份政策針對本港人口老化及少子化問題。消息指，為應對出生人口「墮崖式」下跌屢創新低，政府將加大力度鼓勵生育，早前展開研究派錢催谷的可行性，其中一個可能方向是研究向每名新生嬰派發2萬元款項。

消息一出引起社會關注及討論，市民對派錢谷生育各有意見，有人認為措施可推動年輕人考慮生兒育女，「當補貼都好呀」，不過政府亦要為父母提供各方面支援。另有網民認為2萬元不足以令本身無考慮生育的夫婦「轉軚」，甚至擔心長遠或造成社會負擔，直言「20萬都要考慮下，2萬有屁用」。



消息指，政府將加大力度鼓勵生育，早前展開研究派錢催谷的可行性，其中一個可能方向是研究向每名新生嬰派發2萬元款項。（資料圖片）

《香港01》獨家消息指，特首李家超下周三（25日）發表的第二份施政報告中，其中一個主要部份為應對本港人口老化及少子化措施。據了解，當局將加大力度鼓勵生育，並已研究派錢催谷的可行性，其中一個可能方向是研究向每名新生嬰派發5位數字款項，水平或為2萬元，只要父母其中一方是香港永久居民，寶寶一出世便會獲得「迎生錢」。

消息引起本港社會討論，網民對2萬元「迎生錢」成效各有看法，有人認為2萬元可視作生育補貼，能幫補初生嬰兒父母，提高生育誘因，但指出政府同時應增加對父母的長遠支援，如兒童照顧服務、教育費津貼等，「起碼都叫做用喺自己居民身上」、「作用不大，但政府總要做啲政策嚟交功課，派錢行政上最易處理」、「其實提高子女免稅額、增設託兒服務畀雙職家庭、增設幼稚園學費津貼都可以鼓勵中產生育」。

市民對派錢谷生育各有意見，有人認為措施可推動年輕人考慮生兒育女，另有網民認為2萬元不足以令本身無考慮生育的夫婦「轉軚」，甚至擔心長遠或造成社會負擔。（資料圖片）

不過更多網民卻質疑2萬元未必有助催谷生育，「想生就自然生，不會因為有津貼便有生小孩」、「2萬蚊可以引誘到邊啲人去生育？咁之後幫佢哋養埋？提出呢啲政策嘅人，究竟有冇諗過一般市民都可以諗到嘅問題」、「20萬都要考慮下，2萬有屁用？照顧個細路隨時煩你一生，唔生嘅唔會因為2萬谷生育」、「黐鬼線，養育小朋友係長線，生一個派兩萬蚊邊個會貪？不如加大個子女免稅額，咁對中產可能係一個誘因」。

有網民更認為相關措施只會「鼓勵窮人生仔」，憂慮對社會造成更大負擔，「2萬蚊可能鼓勵到最窮那批人再生多啲」、「中產以上唔會因為呢小小2萬而去生仔，窮人愈生愈多咪又係納稅人埋單」、「派嘅咪我哋啲錢，cut差餉、cut交通津貼、cut晒中產啲福利，就係為養生仔嗰班人？似乎最叻製造矛盾」、「如果因為兩萬而生，之後好大機會係靠政府養」。