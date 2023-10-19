風暴路徑│熱帶氣旋三巴升級熱帶風暴　將U形轉彎　即睇風力+路徑

【三巴／颱風／熱帶氣旋／天氣消息／颱風路徑預測／動態／路線／預報／天文台】出遊注意！熱帶氣旋三巴已增強成熱帶風暴，天文台預料，三巴會在未來一兩天在北部灣一帶徘徊，隨後逐漸減弱。天文台亦發布了三巴移動路徑圖，見到三巴會繼續北上在北部灣一帶徘徊，之後會「U形」大轉彎向西南方向逐漸遠離。

究竟這熱帶氣旋移動路徑及風力如何？會否影響香港？以下一一看清。而參考歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）及美國全球預報系統（GFS）氣象圖，三巴有相似路徑，對香港影響不大。

不過天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。根據天文台預測，未來9天暫時最高吹6級風，大家出外一定要留意天氣消息。



天文台預料，三巴會在未來一兩天在北部灣一帶徘徊，隨後逐漸減弱。（天文台）

即睇三巴最新移動路徑＋風力▼▼▼

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周四（11月19日）晩上8時，熱帶風暴三巴集結在三亞之西北偏北約250公里，預料向北移動，時速約10公里，在北部灣一帶徘徊。天文台表示，三巴會在未來一兩日在北部灣一帶徘徊，隨後逐漸減弱，而一股東北季候風補充會在周五（10月20日）抵達華南沿岸，並為該區帶來有雨天氣，周末期間廣東沿岸風勢較大，早晚稍涼；隨着高空反氣旋增強，下周初至中期華南沿岸天色大致晴朗，日夜溫差較大。

根據天文台熱帶氣旋路徑圖，三巴會繼續北上在北部灣一帶徘徊，周五（10月20日）會「U形」大轉彎向西南方向逐漸遠離。

而歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）及美國全球預報系統（GFS）氣象圖都有類似預測，相信三巴對香港影響不大。

ECMWF氣象圖三巴路徑預測（Windy.com）▼▼▼

GFS氣象圖三巴路徑預測（Windy.com）▼▼▼

不過天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。根據天文台預測，未來9天暫時最高吹6級風，大家出外一定要留意天氣消息。