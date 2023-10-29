危險！小朋友公園遭撞　直飛生鏽角柱頭受傷　港媽質疑設計有問題

專為兒童而設的遊樂設施理應要安全至上！有港媽近日帶女兒到土瓜灣海心公園擴建部份新開的兒童遊樂場，女兒玩耍期間意外遭鞦韆撞到，直撞向旁邊的生鏽角柱牆，導致頭部受傷。有街坊見狀立即幫忙，並替港媽報警，女兒其後由救護員協助治理及包紮。港媽事後發文，感激好心街坊伸出援手，同時質疑設施設計出問題，提醒一眾家長注意該公園的意外黑點，「千祈唔好行埋去」。《香港01》正向康文署查詢事件。



有港媽近日帶女兒到兒童遊樂場，女兒玩耍期間意外遭鞦韆撞到，直撞向旁邊的生鏽角柱牆，導致頭部受傷。（fb「土瓜灣之友」圖片）

「大家要小心！」該港媽於facebook群組發文，指周六（28日）帶女兒到土瓜灣海心公園擴建部份1個新開的兒童遊樂場玩耍，但女兒走近鞦韆時發生意外，「俾鞦韆撞到然後飛埋啲鐵柱度」。從她上載的相片可見，女兒坐於公園地墊上，頭部受傷流血，3名救護員正為她包紮。

原來事發公園內的鞦韆旁邊有呈角柱設計的鐵板，上面掛有康文署告示橫額，作為分隔設計之用。港媽感謝意外後有街坊即時伸出援手，「好感謝今天幫我打電話報警的先生，好感謝今天幫助我的小姐，您哋兩公婆幫了我哋很多，感激不盡」。

事後港媽質疑公園設計出問題，「公園設計點解會有生銹鐵角柱？」，甚至指在該處工作的職員亦覺危險，「個職員話日日見到都驚，（啲生鏽鐵角柱），就係冇人去投訴」。她提醒一眾街坊注意意外黑點，「避免意外發生，千祈唔好行埋去」。

根據康文署資料，海心公園擴建部份佔地約1.3公頃，其中兒童遊樂場於今年4月3日開放予公眾使用，以海盜為主題。（康文署圖片）

不少網民看到相片，也對公園的鞦韆旁竟出現角柱感不解，又建議港媽向康文署反映及索償，「尖角柱咁大整蠱」、「報警拎RN（案件編號），寫Email去1823畀康文署，醫院拎報告，直接入small claim（小額索償）」。有人就批評事發公園存在安全隱患，「呢個公園用料好差，開咗冇耐啲柱已經生晒鏽，設計亦都有問題」、「呢個公園好多安全隱患，再加上無人理嘅小朋友亂咁玩」。

根據康文署資料，海心公園擴建部份佔地約1.3公頃，提供一系列康體設施，包括健身園地、涼亭及草坪、兒童遊樂場、兒童單車場及海濱長廊等，滿足不同年齡人士需要。兒童遊樂場於今年4月3日開放予公眾使用，以海盜為主題，設有海盜船造型遊樂設施以及巨型鯨魚玩樂設施等。