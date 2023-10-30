日式火鍋店推新優惠　每月$999享受晚市放題　網民笑言響應夜繽紛

港府舉辦一連串夜繽紛活動，希望夜市重拾生氣，食肆和商舖當然都要自救。有日式連鎖火鍋店在荃灣和將軍澳分店推出晚市新優惠，食客只要每月支付999元，即可於星期一至五晚上8時後享受無限任食放題，平均每晚消費45.4元。網民紛紛笑言火鍋店優惠破格，「夜繽紛」、「好快被人食到執笠」、「8點後先食得，餓死咗啦」、「好需要資金周轉？」。亦有人計算如何回本，「晚晚8點去食，食到5晚平手」，但擔心身體未必負擔到，更怕火鍋店收齊款項後突然倒閉，屆時得不償失。



火鍋店標榜月費999元免加一，可享受無限任食火鍋放題，同行者亦可獲得85折優惠。（facebook專頁牛摩 Wagyu More圖片）

推出月費優惠的日式連鎖火鍋店在沙田、屯門、調景嶺等區，總共設有7間分店，最近在facebook專頁表示在荃灣和將軍澳分店推出新優惠，形容「『癲覆』咗火鍋界嘅想像」，標榜只要支付月費999元，即可免加一享受無限任食火鍋放題，平均一晚45.4元，「就有肉有菜有丸有飯仲有無限飲品甜品」，同行者亦可獲得85折優惠。

不過，新優惠只適用於星期一至五晚上8時後，公眾假期除外，而且食客預繳999元月費，選肉時只能揀選美國牛肩胛，但可以加錢升級，加39元可食到牛板腱，加156元就食到極品牛小排。

網民紛紛討論是次新優惠。（facebook專頁牛摩 Wagyu More圖片）

優惠引來不少網民討論，紛紛留言指店舖響應夜繽紛，「好快被人食到執笠」、「8點後先食得，餓死咗啦」、「好需要資金周轉？」。亦有人神算上身，估計「晚晚8點去食，食到5晚平手」，但擔心身體未必負荷到晚晚打邊爐，更怕火鍋店或會突然倒閉，屆時得不償失，笑言「會唔會收完錢一星期執咗」。

（綜合）