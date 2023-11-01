騙案新招？ATM撳錢突被女子指控「做乜攞我錢」　港男靠1物證清白

又有騙案新招？有港男大呻日前於銀行自動櫃員機（ATM）取錢，拿出款項不久，突然被1名女子喝止，女子稱使用櫃員機後忘記拿走現金，大聲指控港男乘機搶錢，引來街坊關注。港男頓感無辜，幸好他取錢時有保留通知書，立即向女子展示及解釋，女子見狀隨即改口，表示她使用的為另一部櫃員機，事件與港男無關。不少網民看過帖文也質疑涉事女子「白撞」，認為她動機不純，甚至早有預謀騙財，建議遇到同類事件時應報警處理。



有港男早前於櫃員機取錢後，突被1名陌生女子指控搶錢，最終要靠交易通知書證清白。（示意圖/資料圖片）

「真無奈！咁樣被屈，好唔開心。」該港男於facebook群組講述日前於銀行自動櫃員機取錢不快經歷，指周二（10月31日）下午約2時半，他在上水彩園商場櫃員機以個人銀行卡取了5,500元現金。正當他拿取現金時，突然聽到後方傳來1名女子大聲喝止，指控：「先生你做乜攞咗我5000元？」

女子續指，她曾使用櫃員機，一時忘記取錢，懷疑港男趁機拿走她的5,000元現金，「佢有講話有閉路電視，講到我真係攞咗佢啲錢」。港男於是與女子一同返回櫃員機位置，幸好他取錢時同時取了交易通知書，遂向女子展示交易時間及金額。

女子表示曾使用櫃員機，一時忘記取錢，懷疑港男趁機拿走她的5000元現金。（示意圖/資料圖片）

這時女子突然改口，表示自己於分行的另一櫃員機取錢，「之後才說不關我事，如果佢唔畀我離開，我真係報警呀，之後佢同我講唔好意思」。港男指事發時引來多名街坊關注，對於無辜被控搶錢感到無奈又憤怒，「搞到二十幾個街坊望住我」。

不少網民看過港男經歷也感懷疑，認為女子「白撞」或是有意騙財，又指銀行櫃員機附近必定設有閉路電視，若遇同類事件大可報警處理，「唔使唔開心，擺明呃錢！」、「有時間真係要報警處理，唔好再畀佢再害人」、「佢可能一路睇住你拿錢，我都遇過，準備拎錢嘅時候，一個男人衝出來，話佢頭先拎$2000，唔記得拿問我有無見，最重要佢要伸手拿櫃員機吐出來嘅錢，我即刻拎咗，跟住佢話佢搞錯」。