完美丈夫藏女兒裸照！女兒悄說：爸爸說他有香腸　人妻驚恐急離婚

人前是完美丈夫，人後竟暗藏戀童癖好？日本1名人妻偶然翻看丈夫的單反相機，驚見相機儲存年幼女兒的裸照、裙底照，以及上芭蕾課時穿上緊身衣的照片等，懷疑被別人形容為「完美」的丈夫暗藏不可告人的密秘。人妻質問後，丈夫辯稱只是記錄女兒的成長，惟人妻卻聽到女兒嘟囔「爸爸說他有香腸」，忍無可忍下決定離婚，並前往諮詢中心詢問子女撫養問題，以及贍養費事宜。



人妻懷疑丈夫有戀童癖，為了保護女兒，所以決定離婚。（示意圖/Getty Images）

婚姻關係評論員三松真由美一直經營婚姻關係諮詢中心，近日她在媒體《All About》撰文分享案例，涉事40歲婦人和丈夫肯有1子1女，當中小女兒正在就讀小三，人妻除了日常家務之外，還會協助丈夫經營其私人會計師事務所，丈夫為人認真細心，沒有賭博酗酒等不良習慣，不會對家人動粗，甚至斯文到不說髒話。

由於丈夫工作時間比較自由，所以多年來由他接送女兒參加芭蕾舞課，而且他積極參與家務和照顧子女，例如放假時會督自下廚，這樣的丈夫在別人眼中看來簡直是完美！

但幸福美滿家底庭突然處於崩潰邊緣，人妻平時只用手機拍照，適逢兒子參加活動，所以打算使用丈夫的單反相機，但意外發現相機內儲存的照片，令她大感驚恐。照片主要都是女兒小時候的裸照，由她還是嬰兒時換尿片、2至3歲時洗澡、沖完涼在家中赤裸、上小學時換上泳衣、穿着迷你裙露出內褲，以至最近上芭蕾舞課時身穿緊身衣等等。

女兒提及「爸爸也說『我有香腸』」，人妻忍無可忍申請離婚。（示意圖/Getty Images）

人妻不敢想像丈夫用什麼目光或態度看待自己女兒，認為該批照片很難說是成長記錄，極有可能出於某種特殊意圖而拍攝，於是開始仔細觀察丈夫和女兒，直至有一次聽到女兒的芭蕾舞課朋友表示，丈夫都會拍攝她。人妻愈來愈擔心丈夫有戀童傾向，懷疑對方熱衷接送女兒跳芭蕾舞，真正目的是接近一班女童。

人妻最後忍不住向丈夫攤牌，質問他為何儲存女兒裸照，丈夫堅持稱「那是孩子成長的記錄」，否認有任何性意圖，而且一反常態，厲聲大喝「別傻了，竟然這樣想我！」

事件的轉捩點在於人妻看到有關性侵新聞時，聽到女兒嘟囔「爸爸也說『我有香腸』」，人妻忍無可忍，認為丈夫的確有戀童傾向，為了保護女兒決定將子女帶返娘家，而且申請離婚，隨後向諮詢中心詢問子女撫養和贍養費問題。

三松真由美表示，一般而言，夫妻之間建立的信任已經摧毀，過往都有類似案例都是離婚收場。

（All About）