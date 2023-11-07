女子揸保時捷堵醫院緊急車道　懶理民憤及交警勸導　最後更咁做…

醫院大多設有緊急車道供救護車及緊急患者出入，內地1名駕駛保時捷的女司機疑因沒有車位，竟直接將車停在醫院門前的緊急車道，引起民憤。途人勸導無果後，紛紛圍上去喝斥女子，又召來警員幫忙，希望女子盡快駛開。不過，交通警沒有強制拖走女子的保時捷，僅在場繼續規勸。女子一直態度強硬，最後甚至要求交警幫忙將車駛離車道。有目擊者將過程拍下並上傳至社交平台，引起網民熱議。



遼寧省1名駕駛保時捷的女司機疑因醫院沒有車位，直接將車停在醫院門前的緊急車道，引起民憤。（抖音影片截圖）

綜合內地媒體報道，10月30日上午9時30分左右，遼寧1名女子駕駛保時捷，停在大連市友誼醫院門口的緊急通道上，引發民眾不滿。從網上流傳影片可見，女司機將褐紅色的保時捷違規停在醫院門前應急車道，不管周圍民眾如何勸說都置之不理，有途人看不過眼上前斥責，直呼「這是救命的（通道）」，但是女司機依然故我，不願駛開。

有民眾見勸導及責備均不見成效，決定報警。交通警到場勸說，請女子將車駛走，但她充耳不聞，全程坐在駕駛位上，僅搖下車窗手扶窗邊。女子的表現令旁人看得心急不已，擔心影響醫院救護車或緊急患者出入，紛紛開聲要求警員直接拖走保時捷，「她這不是妨礙公務嗎，你拖車她就完事了」、「不慣她這臭毛病」、「還等什麼等！直接把她帶走吧！」。

不過直至影片結束，在場的數名警員仍然選擇在旁規勸，沒有直接拖車。據目擊者事後表示，雙方僵持了一段時間後，醫院保安趕至，表示醫院有車位騰出來了，叫女子將車開到車位上，這時女子又表示自己開不了車，叫交警「代駕」。女子下車後，交警將車駛離緊急通道，但目擊者最終也不見女子為事件付出代價，「最後交警給開進去院裏了，咋的也沒咋的」。

面對交警的好言相勸、民眾的怒罵喝斥，影片中女子始終端坐車上，顯得態度囂張，影片在網上引起極大迴響。不少網民氣憤不已，除了斥責女子外，還責備片中警員，「這女的就應該拘留，學學啥叫守規矩」、「有錢沒良心！生命救援都敢隨便堵」、「交警讓挪車都不挪，直接拖走就完了！慣毛病！」、「這時候交警咋啦，平時的橫勁兒呢？該拖不拖，還跟她廢話」、「現場的交警不作為啊，這種情況完全可以採取強制措施的」。

（綜合）