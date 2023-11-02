完勝日本「中國戀愛模擬遊戲」登Steam榜首　入嚟睇劇情有幾科幻

誰能想到，一款影視互動遊戲最近剛一上線就成了國產遊戲的黑馬，火到出圈。名字有點特別，叫《完蛋！我被美女包圍了！》。



它雖然是一款針對男性的戀愛遊戲，但被六個美女倒追的情節看着還是極為科幻的。

這款遊戲又稱「網戀被騙42塊之心甘情願」，因為這筆錢買某款眉筆都費勁，但能讓你在虛擬世界談六段電子戀愛。目前遊戲已經在Steam國內熱銷榜高居榜首，全球榜單依然排在前十，一萬三千條評價中，好評率94%。

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不少網友直呼原本一直以為能顛覆國產遊戲的會是黑悟空，但這種期待往往會出現意外。這遊戲聽名字有一種土氣的感覺，然而玩起來發現也確實如此。玩法不算新鮮，角色都由真人出鏡扮演，點擊選項推動劇情發展，直到結局。雖然有些劇情尬到我用腳趾摳出了四合院，但同時也很上頭，因為遊戲裏的女主對玩家都太好了。

玩家在遊戲中扮演的角色名叫顧易，創業失敗還欠了三百萬，試圖在新城市東山再起打工還錢，沒想到六位美女相繼愛上了自己，從心靈到事業各種幫忙，但你只能選一個。其中鄭梓妍熱情奔放，敢愛敢恨；李雲思是一位紅顏知己，對男主的才華極為賞識；肖鹿純真無邪、活潑可愛；沈彗星是青梅竹馬，刁蠻任性，但滿心滿眼全是男主；鍾甄則是霸道總裁，有那麼一瞬間，我是真不想努力了；林樂清是一個單身母親，她一出場前面的劇情我就忘了一半。

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説到劇情，確實足夠「科幻」，堪稱雨果獎的強力競爭者。雖然男主角性格有點抽象，亂動別人東西的設定看得我極為煩躁，還欠了一身債，但就是能把六位美女迷得神魂顛倒。開局就因為在畫展打工，結識了鄭梓妍與李雲思，鄭梓妍總是想和你一起玩，李雲思則看中了你的才華。後來找手機認識了單純的肖鹿，機緣巧合下她願意與你合租同甘共苦。在飯店當服務員認識了性感美女林樂清，幫她假扮男友，結下緣分。青梅竹馬的沈彗星其實是債主的女兒，她不顧父母反對，千里迢迢來找你，就為了和你在一起。走在路上被車撞了，開車的正是霸道女總裁，然後她也被你迷住了。

起初以為這遊戲是在玩角色扮演，進入遊戲後大家才發現如此「科幻」，遊戲里美女的關心與幫助無微不至，沒工作幫你找工作，沒房子幫你找房子，房費都有人替你掏。總之，劇情發展得很簡單，更沒什麼邏輯，人物好感和坐火箭一樣躥升，主打的就是一個快速墜入愛河。這情節連做夢都不敢做，科幻遊戲《星空》看完估計都有點汗流浹背了。

玩法上看起來和橙光遊戲沒什麼區別，玩家需要點擊鼠標，隨着劇情發展，在不斷地選擇中積累好感度，推進關卡需要足夠的好感，所以就要多嘗試劇情。直到最後解鎖出自己想要的結局，體驗現實中不敢想的場景。

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這故事自然是很假，而且假得過頭。但對上頭的玩家來説，不是戀愛談不起，是電子戀愛更有性價比。不少人留下評論，認為花了42塊錢笑了4個小時，已經值了。但也有人説，笑了4個小時不假，但動心了一個星期也是真的。遊戲結束後，就跟失戀了一樣。之所以有這種感受，是因為很多人真陷進去了，畢竟演員們的演出確實不錯。她們的樣貌不僅出眾，重要的是與角色性格貼合，一顰一笑極為動人，眼睛裏的情緒透過屏幕，直接敲打了那些單身狗的內心。連著名評論家五星上將麥克阿瑟都要表示，交電子對象享Cyber人生，如果是自己玩，開電腦之前甚至都要洗個頭。

遊戲的關鍵節點之一就是要在眾多美女的邀請中，不斷作出選擇，很多人就是在不斷選擇中，逐漸沉迷。因為一些玩家在做選擇時，其實早已不在乎劇情是什麼，只在乎一個問題，選誰才能不傷害別人？每個演員都按照自己的角色性格，把表情拿捏得死死的。有的一臉擔心，害怕你不選，有的覺得志在必得，認為你必然會選她。大型修羅場現場，能不能全選？因為正如網友所説，你看似是選擇了一個，其實是失去了五個。

遊戲算準了你是那種性格軟弱的老好人，誰都不想傷害。也看得出你的貪婪，想讓所有妹子都有一個家。所以這種選擇無論怎麼做，確實都會有一種失戀感。再加上美女對主角的幫助太多，愧疚夾雜着喜悦，已經把玩家的內心擰成了麻花。坐在椅子上糾結半天，原本平時在遊戲裏大殺四方的手指，此時卻在三四個選項面前踟躕不前。

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當然也有人一眼就看到了結局，第一幕就喜歡上了鄭梓妍，直接淪陷；有的人喜歡肖鹿，她連2.5元的髮圈都要記賬，但願意為你付房租，只為了讓你不走。這張圖一出，多少玩家直接破防了；還有人喜歡彗星，畢竟她從小就喜歡你；也有人坦言，怎麼選確實是個問題，但漩渦鳴人，黑崎一護都已經告訴了我們答案，難道真有人忍心讓林樂清的孩子沒有爸爸？每次都要選，每次害怕傷害其他人。

總之，一款看起來離譜的遊戲，現在確實有了離譜的熱度。以前有些人動不動就調侃乙女遊戲，結果現在一個個玩到沉默，只會那裏傻笑。很多人知道遊戲一般，但直言依然樂此不疲。其實在我看來，這種感覺就像是看網文一樣，以前對爽文沉迷，後來對爽文批判，想要深度。結果被生活毒打後發現，還是爽文爽啊。

當然，就算是真人演出，能找到演員們在現實中的各種社交賬號，但遊戲裏的經歷終究是一場夢，該醒還是要醒過來的。畢竟這只是主角顧易的故事，希望遊戲結束後，玩家在現實中也能收穫甜甜的愛情。

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