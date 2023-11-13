後疫情餐飲業｜本地小店毋忘創業初心　夥拍外賣平台擴客源

隨著「後疫情時代」的到來，港人紛紛四出外遊，北上消費更是不少香港人的首選！根據香港入境處的數字，9月港人北上的人次是內地遊客入境香港人次的2.7倍，光是週末就已有高達54.1萬人北上；港人減少留港消費，無疑對本地餐飲業雪上加霜。



疫情期間不少餐廳因防疫政策紛紛於外賣平台「上台」，只為救亡生意額；根據大數據分析平台Measurable AI 的調查顯示*，外賣平台的每週平均訂單量自2021年以來持續上升，而2022年1月至2月的每週訂單量更創新高，為2021年同期的兩倍。疫情不單改變了市民的生活習慣，更有不少本地餐廳透過外賣平台成功開拓客戶群及提升營運效率，當中包括上台十年、專做外賣的日式餐廳「日の苑」及於疫情期間上台的本地薑「麻辣串串香」，究竟兩家本地小店如何在後疫情時代打破困局，殺出血路？

屹立十年港式日本菜外賣店 緊守美食性價比

「日の苑」老闆Otto同唔少香港人一樣，鍾情於日本美食。為降低成本，他選擇只做外賣不做堂食，希望集中火力於食物品質之上。區內更有不少食客大讚性價比高，鮮美的厚切刺身、用料豐富的滑蛋豬扒飯和鰻魚便當，全都是人氣美食！Otto在首五年亦親力親為身兼大廚及門面，待餐廳生意穩定後便退居幕後，專注於業務發展。

早於2013年初，當時外賣平台未算流行時，Otto已看到外賣平台的潛在效益，於是決定加入當年初出茅廬的foodpanda。「嗰陣單純希望平台可以為舖頭帶嚟更多生意，擴闊客源。其實合夥人曾經擔心平台會突然結業，但係我覺得難得可以借助平台開拓客源，一試無妨。」餐廳踏入第十個年頭，不只生意持續擴展，更與同區的一眾車手建立深厚友情！Otto笑言起初有車手投訴他們的包裝問題，沒想過因此而發展成另一種友誼，「我哋算係呢區比較夜收舖嘅餐廳，啲車手周不時都留低同我哋傾計，成日都唔覺意傾夜咗」。餐廳不止成功吸納中環、金鐘一帶的上班族為穩定客戶群，更逐步拓展至其他地區。「foodpanda嘅客戶經理好幫得手，而佢哋嘅管理層都不時了解同聆聽我哋嘅需要，大家互相交流同學習，多年來平台不斷優化配合唔同嘅營運需求。」foodpanda更為「日の苑」提供多方面的協助，「好似之前將分店拓展去北角，透過平台嘅分析，我哋慢慢明白到各區嘅消費習慣其實好唔同；如果某啲分店嘅生意唔太理想，客戶經理亦都會主動幫我哋度身建議宣傳、聯乘方案等，呢啲實質嘅支援，其他平台就未能提供到。」

開闢外賣之路 麻辣串燒逆市吸客

不少香港人都「無辣不歡」，和「辣」有關的餐廳或外賣小店隨處可見，但又有幾多位老闆會親身「萬里長征」去拜師學藝呢？「麻辣串串香」的老闆張生就曾因為迷上重慶酸辣粉及麻辣串燒，而遠征重慶三個月，深入當地探究製作正宗重慶燒烤的精粹。張生分享：「當我去到重慶親身體驗時，真係大開眼界！但就發現當地人都幾重口味，同香港人偏好健康嘅口味大相逕庭。『少辣』係普遍香港人接受到嘅辣度，所以我返嚟香港之後重新調整過食譜，希望可以更貼近本地人嘅要求同喜好。」

三年多前疫情來襲，「麻辣串串香」原本由店舖員工兼任外賣送遞的工作，因此應付到的訂單相對有限。當時為了擴展顧客群，張生與很多小店一樣，抱著一試無妨的心態加入foodpanda。而借助foodpanda全面的平台支援服務，時至今日外賣已成為業務核心，佔有四分一的生意份額；分店網絡亦由九龍灣本店擴展至荃灣及粉嶺等地區，加上平台的吸客策略，以及客戶團隊度身訂造的營商方案，讓張生在疫情中轉危為機；被問到會否覺得逆市擴張很冒險，張生則表示自己對選址有信心︰「我喺粉嶺大，自然留意到餐廳開喺巴士總站、港鐵出口附近，人流會較為旺，我哋收舖時間亦都延至凌晨1點。」對於員工管理，張生亦很有自己一套：「全部師傅都跟咗我好多年，除了建立咗一個互信嘅『師徒關係』之外，佢哋亦係我對食物嘅信心保證，係讓我一直堅守初心嘅原因。」

*https://bit.ly/47k29N5

(資料及相片由客戶提供)