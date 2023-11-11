沙田茶餐廳腿蛋治+可樂收$48　食客呻：食完識飛？　高價原因是…

茶餐廳是不少香港人的開餐熱點，有網民近日於沙田顯徑邨一家茶餐廳享用腿蛋治及罐裝可樂，埋單需付48元。他認為滿餐廳收費過高，直斥「戇X無極限，食完識飛」。帖文引來網民討論，有人認為店方訂價的確進取，但更多人卻質疑樓主邊食邊罵，而且未有看清楚價錢就點餐，因菜單列明冷熱飲品同價，但「冰類或凍檸樂加$12」，認為餐價高是樓主點餐的方式所致，「咁你又去食？」。



有網民近日於沙田顯徑邨一家茶餐廳享用腿蛋治及罐裝可樂，埋單需付48元，他不滿餐廳收費過高，直斥「戇X無極限，食完識飛」。（fb「香港茶餐廳及美食關注組」圖片）

有網民日前於facebook分享親身食評，指到了沙田顯徑邨一家茶餐廳，點了腿蛋治及可樂，相中可見三文治已「飛邊」切去麵包皮，部份炒蛋亦溢出麵包外，賣相屬正常水準；可樂則為罐裝，並無附「冰底」，單據上寫有分別44元及48元的價錢，相信樓主並非獨自用餐。

樓主表示，其餐點埋單需付48元，批評餐廳收費過高，生氣直斥：「戇X無極限，食完識飛？」帖文一出引來網民討論，有人認同三文治及罐裝飲品索價近50元是過於進取，「以前茶餐廳不嬲都可以唔睇價錢叫嘢，價錢都唔會太離譜，48蚊一份三文治，去酒店食好過」、「用咗日本無菌蛋？」、「48夠食個晏啦，使鬼食蛋治」。

有網民翻查涉事茶餐廳餐牌，發現店方早已列明「冰類或凍檸樂加$12」，質疑樓主點的三文治本來可選冷熱飲品，惟因他要求飲可樂才要加錢。（fb「香港茶餐廳及美食關注組」圖片）

不過更多網民卻認為樓主點餐前理應了解收費，而非享用餐點後才批評，「如果佢係明碼實價，寫到明，你都去嗌呢個餐，咁無嘢講啦」。有網民更翻查涉事茶餐廳餐牌，發現店方早已列明「冰類或凍檸樂加$12」，質疑樓主點的三文治本來可選冷熱飲品，惟因他要求飲可樂才要加錢，「呢啲就真係只可以講句抵X死！怪就怪你自己戇X，唔睇清楚又唔問清楚走去叫可樂飲」。

有沙田街坊則指出，該屋邨於屯馬線啟用前交通相對不方便，因此茶餐廳成為「獨市生意」，價錢自然較高，「未有屯馬時，活像個獨立區，交通不便，半獨市」。