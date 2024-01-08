稱貧困家庭搲愛心餐　5人份量想要雞湯烤魚　老闆1招反擊網民力撐

不少食肆老闆願意回饋社會，免費贈送愛心餐給有需要人士。台灣1名燒烤店老闆同有善心，但險遭人利用，老闆收到自稱「粉絲」的網民私訊，聲稱希望獲得5人份量食物，老闆二話不說願意提供5個炒飯，但粉絲卻獅子開大口，講明還想要烤魚、雞湯和炒泡麵，老闆大怒下索價1,850新台幣（約470港元），並在網上大呻「我當我救濟，你當我慈濟」，網民紛紛支持老闆，「老闆good job」、「有得吃就好…還敢挑菜啊」、「這種適合吃廚餘」，事件引來當地傳媒報道。



粉絲聲稱「家中經濟困難不寬育」，開口要求索取食物。（facebook群組「爆怨公社」圖片）

事件發生在新北市1間食肆，主打燒烤和快炒小菜，張姓男老闆最近在facebook群組「爆怨公社」上載對話截圖，顯示有人自稱是其粉絲，聲稱「家中經濟困難不寬育」，開口要求索取食物，張男沒有求證，詢問多少人需要食物，對方表示總共5人，張男指可以提供5個炒飯，詢問何時領取。

粉絲獅子開大口，表示聽說烤魚和雞湯都很好吃，想各要1份，再加2個炒泡麵，老闆於是和對方計數。（facebook群組「爆怨公社」圖片）

粉絲兩度多謝，但後來卻獅子開大口，表示聽說店家的烤魚和雞湯都很好吃，想各要1份，再加2個炒泡麵，張男首說「可以，無問題」，但其後和對方計數，5個炒飯450新台幣（約114港元）、烤魚和雞湯1400新台幣（約357港元）、泡麵贈送，盛惠1,850新台幣（約470港元），令到粉絲反問「不是要送我吃嗎？」

事件發生在新北市一間食肆，主打燒烤和快炒小菜。（facebook專頁「饕出來援胃燒烤」圖片）

張男在網上批評「我當我救濟，你當我慈濟」，不少網民亦質疑該位粉絲可能騙飲騙食，紛紛支持老闆，「老闆good job」、「有得吃就好…還敢挑菜啊」、「這種適合吃廚餘」、「真敢要」，事件引來當地傳媒報道，民眾受訪時一面倒支持張男。

（綜合）