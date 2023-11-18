騙案？老翁即時轉讓房地產　職員起疑報案　保母澄清︰叔叔要給我

騙案愈來愈多，老人家匯走大筆款項時可能會引起關注。網上流傳1條影片，顯示上海1名老翁在房地產交易中心即時過戶給同行女子，引來職員懷疑，擔心老翁受騙而報警，女子一度揚言：「他要給我，我有什麼辦法？不是我主動，是叔叔要給我。」當地警方證實事件不涉及詐騙，老爺爺自願將物業轉移給保母，目前聽從勸說，決定以遺囑形式過戶。



2人在房地產交易中心櫃位窗口處理過戶手續。（網上影片截圖）

網上日前流傳1條影片，可見1名女子和1名老翁在房地產交易中心櫃位窗口，職員和警員正在了解事件，女子一度揚言「他要給我，我有什麼辦法？不是我主動，是叔叔要給我」，戴了1副特殊眼鏡的老翁則一言不發，網傳事件發生在上海市浦東區張楊路的一個房地產交易中心，老翁本年11月準備將自己的房地產過戶給保母，交易中心工作人員擔心老翁遇騙而報警。

事件引來各間媒體追訪，據了解，老翁和母親過往接受片中保母照顧，母親約3年前過世後，保母繼續照顧老翁，老翁目前獨居，而且是1名盲人，但精神健全，當地警方經調查後，證實事件並不涉及詐騙，老翁自願轉讓房地產，當地相關部門介入事件。

據悉，老翁聽從勸說暫緩過戶，可能會以遺囑形式將房地產轉讓給保母，但沒有交代為何當時要立即過戶。

（綜合）