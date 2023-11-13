慎入！影片直擊升降機急墜　麵包工人隨𨋢墮斃　同事及時滾走輕傷

哈薩克發生恐怖工業意外，釀成1死1傷。閉路電視拍下2名員工在升降機內搬運麵包，其間升降機在零先兆的情況下突然急速下墜，站在升降機較入位置的工人未能及時逃生，連人隨𨋢墮下當場死亡，另一名較近升降機𨋢門的工人立即彎腰後退滾走，雖然表現狼狽，但幸保一命；警方正調查意外。



事發前工人正在搬運麵包。（網上影片截圖）

事發現場位於哈薩克西部城市阿克陶（Aqtaý）一間購物中心，閉路電視拍到，本年10月24日凌晨1時許，2名男工在升降機內搬運麵包，黑帽男工搬走1車麵包後，再到升降機搬運另一車麵包，白帽男工一直在𨋢內協助，其間黑帽男工搬運麵包時遇到問題，白帽男工見狀幫手，其他女工正在閒聊。

這時升降機突然急墜，黑帽男工因站得較近升降機𨋢門，及時彎腰後退滾走，雖然被升降機擊中頭部，導致黑帽飛脫，但他仍然保持清醒，用手按住頭部。可是白帽男工走避不及，連人隨𨋢墮下，其他女工見狀大驚走近了解，影片至此結束，相信有人觀看閉路電視時拍下片段，當見到意外發生時不禁驚呼。

黑帽男工搬運另1車麵包時遇到問題，白帽男工於是幫手。（網上影片截圖）

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當地媒體報道，該名34歲白帽男工當場死亡，黑帽男工傷勢沒有大礙，無需到醫院接受治理。

曼吉斯托區警方表示，正在調查案件，完成前不會公布其他資訊。不過有當地媒體指，該宗案件性質涉及哈薩克共和國刑法第156條第3部份「違反勞動安全規則」，但勞動監察官員發現死者是外判僱員，由於當地法例規定只能調查正職員工和僱主之間的勞動違規行為，所以今次案件有可能超出地區勞動監察機構的審查範圍。

（綜合）