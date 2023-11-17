母洗腎出血孝子趕去醫院　鄰居車輛攔路仲咁講　暴怒狂毆下場超慘

高雄有男子收到母親在醫院洗腎出血，他要立即開車趕往醫院，其間發現遭鄰居車輛擋住，於是要求對方移開讓出路面，可是對方卻不肯合作，男子一氣之下拿着棍子跟鄰居理論，而鄰居也用高爾夫球杆迎敵，甚至回嗆「你媽媽死了是你們家的事」，終釀成毆鬥事件，連鄰居的女兒也加入。鄰居父女受傷後報警，男子早前因傷害罪成，被判入獄70日，不滿判刑提出上訴，但被駁回。



翁男突然接到醫院通知，母親因洗腎導致胃出血，他便立即開車到醫院，卻被鄰居車輛攔路。（《無名指》劇照）

綜合台灣媒體報道，法院判決書指，事主翁男與朱男為高雄苓雅區鄰居。事發於今年2月，翁男突然接到醫院通知，母親因洗腎導致胃出血，他便立即開車到醫院，但出門後發現被朱男車輛擋住去路，等了20分鐘對方也沒有出來移開車子。

翁男心急想要開車，便拿了棍子到朱男家門問道「到底要不要移車」，怎知朱男竟然嗆他「你媽媽死了是你們家的事情」，讓翁男當場氣到失控。

翁男按奈不住情緒，用木棍敲朱男家的門，朱男聽到聲響也拿了高爾夫球杆衝出家門，擊了翁男的頭，翁男即掌摑朱男，並搶走他的高爾夫球杆。朱男女兒聞聲響出來勸交，但被捲入打鬥之中，最後打到連球杆也斷了。

朱家父女送院檢查，其中朱男右手手背挫傷、有撕裂傷，頸部、左上肩有挫傷，而朱女雙手腕挫傷、右手及手腕擦傷、前腹壁及前胸壁挫傷。

翁男不滿提出上訴，處理上訴的法官認為，翁男搶走球杆後，仍然持續攻擊朱家父女，因此難以構成防衛，加上一審法官量刑適當，因此駁回翁男上訴，維持判刑。（網上圖片）

事後朱家父女控告翁男，翁男辯稱是朱男先拿高爾夫球杆挑釁打他的腳，他才把球桿搶過來，並防衛自己才會反擊導致父女受傷，認為自己沒有構成傷害罪。

案件經審訊後後，翁男因傷害罪成被判入獄70天，但翁男不滿提出上訴。處理上訴的法官認為，翁男搶走球杆後，仍然持續攻擊朱家父女，因此難以構成防衛，加上一審法官量刑適當，因此駁回翁男上訴，維持判刑。