茶餐廳專屬服務！加$20可揀呢樣　網民熱議：老細以前開髮型屋？

今時今日生意不易做，各行各業也為客人提供客製化服務。網上流傳圖片，顯示有茶餐廳提供專屬服務，客人點炒粉麵飯時，只要多付20元就能「指定師傅」。相片引來網民熱議，不少人笑言相關服務非常特別，「個老細之前應該開髪型屋」、「成間可能得1個師傅」。



網上流傳圖片，顯示有茶餐廳提供專屬服務，客人點炒粉麵飯時，只要多付20元就能「指定師傅」。（fb「香港茶餐廳及美食關注組」圖片）

「茶餐廳都可以指定師父？」有網民近日於facebook群組發文，貼出1間茶餐廳的餐牌相片，標示各款炒粉麵飯及小菜選擇。圖片可見，茶餐廳各款飯類套餐一律62元，配凍或熱飲1杯，特飲另需加8元。而最特別的是，餐牌底部提及1項專屬服務，食客只要另加20元，就能「指定師傅」，惟餐牌未有交代詳情。

圖片引起熱議，不少網民討論「指定師傅」意思，「師傅即係味精？」、「日本菜『餓媽家姐』（Omakase，師傅發辦）郁啲幾千蚊位㗎！茶記加你廿蚊咋，仲想點呀」、「$62機煮，加$20人手煮？」、「個老細之前應該開髪型屋」。

「指定師傅」服務引起網民熱議，有人笑言「個老細之前應該開髪型屋」。（《夜香・鴛鴦・深水埗》劇照）

亦有網民笑指難以確認餐點是否「指定師傅」出品，「我又點知嗰碟嘢係咪真係由嗰個師傅整出嚟嘅呢？」、「你入㕑房睇住個師傅整咩？」、「成間餐廳先得一個師傅，你咪慢慢揀囉」、「加夠40蚊係咪可以指定2個師傅一齊炒？人一世物一世，咩都要試下」、「我想指定洗碗姐姐減30元可以嗎」。

另有網民貼出同一茶餐廳約1年多前餐牌，顯示餐廳「指定師傅」服務並非新推出，不過餐牌上的食物價錢已由每款54元加至62元，感嘆「都加咗好多喎，睇嚟生意好呢」。