畫家北角碼頭寫生　稱遭公職人員1理由禁用畫架　不滿交涉後續是…

公園是市民能免費享用的休憩地方，但並非所有活動也能任意進行。有畫家近日表示，周日（11月12日）於北角碼頭附近，帶同畫架寫生時，遭到公職人員以「康文署規定」為由，指他不能於該處使用畫架作畫。他感到不滿並「以大道理據理力爭」，最終職員離去，沒再禁止他用畫架。畫家其後發文講述經歷，感嘆「我想畫好香港啫，咁都唔畀？」，帖文引來網民討論及瘋傳，有人提到職員可能引用部分條例「執到正嚟做」。《香港01》正向康文署查詢事件。



有畫家近日表示，周日（11月12日）於北角碼頭附近，帶同畫架寫生時，遭到公職人員以「康文署規定」為由，指他不能於該處使用畫架作畫。（fb圖片）

該名畫家於facebook發文大呻，指周日（11月12日）於北角碼頭，即北角海濱花園附近位置，帶同畫架寫生，紀錄公園景色及遊人活動時，1名公職人員走近，向他表示「康文署規定不能在此處放腳架畫畫」，要求他收起畫架。

畫家聞言感不滿，認為他僅佔用公園少部份地方，質疑對方未有理會同樣佔用公園的外傭，「但見到處都是三五成群的菲傭姐姐坐在地上，他們不去趕，但卻跑來趕我」，甚至批評職員行為如同打壓藝術自由。

畫家直言「此一氣非同小可」，決定「以大道理據理力爭」，雙方經一輪交涉，最終職員離去，沒再禁止他用畫架，「聽我說完大道理以後，他也沒有再來」。他事後指責任不在職員，「也不怪他，他也是照本子做事，最恨的是政府的政策」，又不禁感嘆：「大佬，我想畫好香港啫，咁都唔畀？」

畫家不滿公園職員做法，稱「以大道理據理力爭」，最終職員離去，沒再禁止他用畫架。（Google地圖截圖）

帖文引來網民討論及轉發分享，有人認為涉事職員矯枉過正，亦未有交代清楚禁止用畫架的原因或理據，「唔通驚畫筆同畫框、畫板、顏料都會變成武器？」、「條例係咁寫，冇人叫佢有權用到盡，一定係人的問題」、「班保安鍾意乜都管，佢覺得危險同妨礙係佢哋話事」。亦有人質疑職員存心針對，「純粹係覺得你最易趕走」、「一向都係欺善怕惡」。

有留言推測，職員可能是引用 《遊樂場地規例》作管控，據法例第132BC章 《遊樂場地規例》第20條，任何人不得在遊樂場地內，未獲准許而豎設任何柱子、欄杆、柵欄、長杆、帳幕、小間、攤檔、建築物或其他構築物。而《規例》第21條亦指明，妨礙、騷擾或干擾正在執行職責的管理人員或其他公職人員即屬犯罪，一經循簡易程序定罪，可處罰款2000元及監禁14天。

更甚的是，規例第21條（a)和(b)提及任何人不得在遊樂場地內一妨礙、騷擾或煩擾任何其他正在恰當地使用該遊樂場地的人；妨礙、騷擾或干擾正在執行職責的管理人員或其他公職人員，或任何管理人員或公職人員所合法僱用或聘用以執行與該遊樂場地的設計或維修有關連的工作的人或其受僱人。因此場地保安可能認為腳架妨礙他人而要求畫畫的人士收回腳架。