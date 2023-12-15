冷鋒殺到！天文台料分區氣溫跌至7°C　暖包咁用隨時灼傷

【冷風／天文台／轉冷／香港氣溫／暖包／羽絨／保暖／寒流】踏入冬天香港天氣轉涼，天文台表示，一道冷鋒會在明早（12月16日）橫過華南沿岸，該區氣溫顯著下降及有幾陣雨，又預告明早發寒冷天氣警告。根據天文台九天天氣預報，市區會由今日（12月15日）最高27°C，急降15°C至周六（12月16日）及周日（12月17日）最低氣溫12°C，分區最低氣溫打鼓嶺更只有7°C，上水、大埔、沙田、將軍澳、屯門亦只有9至10°C，最當寒冷。

天氣轉冷，大家緊記做好保暖，以下禦寒保暖8大Tips可以留意，原來飲酒保暖可能會感到更凍，打邊爐有2件事不能做，而暖包如果這樣用更隨時灼傷。另有3個動作，可讓大家快速「暖笠笠」。



天氣轉冷，大家緊記做好保暖。（資料圖片）

未來多天分區氣溫預測，即睇你嗰區有幾冷，分區最低只有7°C！▼▼▼

+ 4

天文台表示，一道冷鋒會在明早橫過華南沿岸，該區氣溫顯著下降及有幾陣雨；受隨後冬季季候風影響，下周初廣東早上寒冷，預料一股乾燥季候風補充會在下周中後期為華南帶來持續寒冷及普遍晴朗天氣。

根據天文台九天天氣預報，市區會由今日（12月15日）最高27°C，急降15°C至周六（12月16日）及周日（12月17日）最低氣溫12度，分區最低氣溫打鼓嶺更只有7°C，上水、大埔、沙田、將軍澳、屯門亦只有9至10°C，最當寒冷。

未來九天天氣預報：

天文台九天天氣預報。（天文台）

禦寒保暖8大Tips 暖包咁用隨時灼傷！



大家緊記留意保暖8招，原來喝酒、打邊爐、用暖包有多個地方要注意，亂做隨時得不償失。

禦寒保暖8大Tips▼▼▼

+ 18

小心羽絨4大安全隱患



保暖亦有人選擇穿羽絨，但原來可能有爆炸問題。內地應急管理部宣教中心曾發文，講解穿羽絨服存在的安全隱憂，有4大注意事項，部份情況下甚至可能出現爆炸。

穿羽絨4大安全隱患：

+ 33

着衫之外仲要識冚被！只要學識正確冚被次序，被內溫度最高可暖4度！▼▼▼

第1招：學模特兒走路

+ 12

第2招：雙手互拉

第3招：手牽手轉圈