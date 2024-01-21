天文台再調低周二氣溫！料分區氣溫跌至4°C　打邊爐不能做這2件事

【冷風／天文台／轉冷／香港氣溫／暖包／羽絨／保暖／寒流】踏入冬天香港天氣轉涼，天文台表示，受強烈冬季季候風及高空擾動影響，本周初至中期該區天氣進一步轉冷，風勢頗大及有幾陣雨，天氣嚴寒。

根據天文台九天天氣預報，市區會由周日（1月21日）最高21°C，急降14°C至周二（1月23日）最低氣溫7°C，分區最低氣溫打鼓嶺更只有4°C，上水、大埔、沙田、屯旦、將軍澳、青衣亦只有6至7°C，相當寒冷。

天氣轉冷，大家緊記做好保暖，以下禦寒保暖8大Tips可以留意，原來飲酒保暖可能會感到更凍，打邊爐有2件事不能做，而暖包如果這樣用更隨時灼傷。另有3個動作，可讓大家快速「暖笠笠」。



天氣轉冷，大家緊記做好保暖。（資料圖片）

未來多天分區氣溫預測，即睇你嗰區有幾冷，分區最低只有4°C！▼▼▼

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天文台表示，受強烈冬季季候風及高空擾動影響，本周初至中期該區天氣進一步轉冷，風勢頗大及有幾陣雨，天氣嚴寒；受高空擾動影響，本周後期華南可能有雷暴，沿岸地區相當清涼及有雨。

根據天文台九天天氣預報，市區會由周日（1月21日）最高21°C，急降14°C至周二（1月23日）最低氣溫7°C，分區最低氣溫打鼓嶺更只有4°C，上水、大埔、沙田、屯旦、將軍澳、青衣亦只有6至7°C，相當寒冷。

未來九天天氣預報：

天文台九天天氣預報。（天文台）

禦寒保暖8大Tips 暖包咁用隨時灼傷！



大家緊記留意保暖8招，原來喝酒、打邊爐、用暖包有多個地方要注意，亂做隨時得不償失。

禦寒保暖8大Tips▼▼▼

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小心羽絨4大安全隱患



保暖亦有人選擇穿羽絨，但原來可能有爆炸問題。內地應急管理部宣教中心曾發文，講解穿羽絨服存在的安全隱憂，有4大注意事項，部份情況下甚至可能出現爆炸。

穿羽絨4大安全隱患：

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着衫之外仲要識冚被！只要學識正確冚被次序，被內溫度最高可暖4度！▼▼▼

第1招：學模特兒走路

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第2招：雙手互拉

第3招：手牽手轉圈