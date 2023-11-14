強烈季候風殺到！天文台料分區氣溫跌至12°C　教你3個動作即保暖

【東北季候風／季風／天文台／轉冷／香港氣溫／冷鋒／暖包／羽絨／保暖。寒流】踏入冬天香港天氣轉涼，天文台表示，1股強烈季候風補充會在星期四（11月16日）抵達華南沿岸，本周後期該區氣溫進一步下降。根據天文台九天天氣預報，明日市區最低氣溫會降至19°C，周五至周六（11月17日至18日）會跌至16°C：分區氣溫方面，上水、沙田、大埔會跌至最低13°C至14°C，打鼓嶺最低更只有12°C。

天氣轉冷，大家緊記做好保暖，以下禦寒保暖8大Tips可以留意，原來飲酒保暖可能會感到更凍，打邊爐有2件事不能做，而暖包如果這樣用更隨時灼傷。另有3個動作，可讓大家快速「暖笠笠」。



天氣轉冷，大家緊記做好保暖。（資料圖片）

未來多天分區氣溫預測，即睇你嗰區有幾冷，分區最低只有7°C！▼▼▼

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天文台表示，一股東北季候風正為廣東帶來稍涼天氣，而一股強烈季候風補充會在星期四抵達華南沿岸，本周後期該區氣溫進一步下降，日夜溫差頗大，天色普遍晴朗，非常乾燥。

天文預料，季候風會在下周初稍為緩和；此外，位於菲律賓以東的低壓區，會在未來數日逐漸發展，移向菲律賓一帶。

未來九天天氣預報：

天文台九天天氣預報。（天文台）

禦寒保暖8大Tips 暖包咁用隨時灼傷！



大家緊記留意保暖8招，原來喝酒、打邊爐、用暖包有多個地方要注意，亂做隨時得不償失。

禦寒保暖8大Tips▼▼▼

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小心羽絨4大安全隱患



保暖亦有人選擇穿羽絨，但原來可能有爆炸問題。內地應急管理部宣教中心曾發文，講解穿羽絨服存在的安全隱憂，有4大注意事項，部份情況下甚至可能出現爆炸。

穿羽絨4大安全隱患：

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着衫之外仲要識冚被！只要學識正確冚被次序，被內溫度最高可暖4度！▼▼▼

第1招：學模特兒走路

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第2招：雙手互拉

第3招：手牽手轉圈