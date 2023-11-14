性感女子遇警方搜查爬窗逃走　臀部落地狀甚痛苦　同伴下秒竟咁做

性感女郎竟在鬧市中飛簷走壁？網上瘋傳片段，顯示3名打扮性感的女子於北角健康東街1間位於1樓的足浴店窗戶爬出，疑似正在逃走，其中1名穿短褲女子更從商舖招牌旁邊的冷氣機嘗試跳到地面，惟一時失足臀部直接落地，即時手按腰部狀甚痛苦。2名本來從後跟隨的同伴見狀，不但沒有關心女子情況，反而急急經窗戶爬回單位。片段引來網民熱議，有人指事發時女子疑遇上警方搜查才倉皇逃走。

據了解，事發時警方於上址採取打擊非法賣淫場所的行動，1名違反逗留條件的女子爬出樓上按摩店外牆意外墮樓，但沒有受傷拒絕送院，各人已經被捕，案件由東區警區特別職務隊第二隊跟進。



網上瘋傳片段，顯示3名打扮性感的女子於北角健康東街1間位於1樓的足浴店窗戶爬出，疑似正在逃走，其中1名穿短褲的女子更從商舖招牌旁邊的冷氣機嘗試跳到地面。（fb「香港突發事故報料區」影片截圖）

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相關片段於網上群組瘋傳，片主指事發時間為今午（11月14日）1時左右，現場為北角健康東街一家位於1樓的足浴店，3名打扮性感的女子突然從店舖的窗戶爬出，危站於地下茶餐廳的招牌頂，疑似打算向地面逃走。

其中走在最前、身穿白恤衫及黑短褲的女子，冒險從店舖招牌爬至旁邊的冷氣機一躍而下，可是一時失足，她以臀部直接落地再躺到地上，後來她自行坐起，但一直手按腰部，露出痛苦表情，似乎未能站起。

本來跟隨短褲女打算往地面逃走的2名女子，看到她跌於地上未能動彈，不但沒有關心，反而一同經窗戶爬回單位內。（fb「香港突發事故報料區」影片截圖）

途人看到女子的行為不禁駐足圍觀，有人甚至拿出手機拍攝，惟未見有人上前協助或詢問短褲女情況。至於本來跟隨短褲女打算往地面逃走的2名女子，看到她跌於地上未能動彈，不但沒有關心，反而一同經窗戶爬回單位內，未知是否擔心會同樣落得跌傷下場。

據了解，事發今日下午兩時許，警方東區警區特別職務隊第二隊於北角健康東街北角大廈1間樓上按摩店，採取打擊非法賣淫場所行動。警員執法期間，1名36歲違反逗留條件的女子爬出外牆意外墮樓，但沒有受傷拒絕送院，行動中共7人被捕，案件由東區警區特別職務隊第二隊跟進。

驚險影片上載至社交平台引來網民瘋傳討論，有人直指女子臂部直接墮地，後果或非常嚴重，「咁跌法斷咗尾龍骨都有之」、「尾龍骨受損可導致終生癱瘓」。有人則指事發時現場疑有警方行動，估計3名女子為逃避搜查而逼不得已爬窗逃走，「無人去關心治療個女仔，班人咁涼薄？」。

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亦有網民想起去年9月，警方聯同入境署在尖沙咀進行反非法入境者和反非法勞工行動時，1名頭染金髮，身穿白色內衣的「性感女郎」曾沿大廈外牆的水喉、招牌及冷氣機一路而下，其後雙腳踏上路邊交通指示牌頂，由數名途人協助返回地面。該名「性感女郎」其後被捕，證實為持護照入境的30歲泰國籍男子，警方相信他為逃避搜查行動，從2樓的「一樓一」單位爬出窗外逃走。