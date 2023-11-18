床蝨｜鑽石山知名連鎖快餐店疑有床蝨出沒　嚇壞網民：最恐怖生物

【床蝨／木蝨／滅蝨／Bed Bugs】床蝨禍患席捲多國，自港人熱門旅遊點韓國爆蝨患後，不少市民都擔心床蝨「殺到埋身」。近日就有網民在鑽石山1間知名連鎖快餐店的座椅上發現床蝨出沒，於是拍照發帖，照片嚇到不少街坊。床蝨「威力驚人」，體積雖小卻令網民聞之色變！有網民更形容床蝨是「最恐怖生物」，「自從聽到話入侵香港之後，真係好大心理陰影」、「未中過嘅人係唔會明床蝨係全世界『最恐怖生物』」，亦有部分網民表示「隔住個mon都feel到痕」、「有寵物就更擔心」。



《香港01》已就事件向相關快餐店查詢，正等候回覆。



有網民於鑽石山鳳德商場某知名連鎖快餐店的座椅上，發現疑似床蝨出沒。（「黃大仙區友（黃大仙，新蒲崗，鑽石山，慈雲山......）」FB圖片）

日前有網民在Facebook群組「黃大仙區友（黃大仙，新蒲崗，鑽石山，慈雲山......）」上載圖片，表示於鑽石山某公屋屋邨商場的某知名連鎖快餐店座椅上發現1隻床蝨，並留言驚呼「出現了！」。從圖片可見，床蝨在座椅靠背與坐墊邊緣遊移，遠看只是1個小黑點，稍不注意都不會察覺，而放大就可見到床蝨略圓的腹部，未知是否已「飽餐一頓」。

有小數網民看完圖片後懷疑是臭屁蟲或曱甴幼蟲「小小強」等，但不少心水清又眼利的網民就表示「係床蝨嚟～好易認」、「一睇就知係床蝨，我屋企中過2次」，並建議樓主「同店經理講」。有不少「床蝨受害人」看完圖片都表示勾起了心理陰影，「之前屋企有床蝨，（現在）聽到呢啲消息，簡直有陰影」、「自從聽到話入侵香港之後，真係好大心理陰影」。

亦有部分網民認為是「小事」，「唔好將啲小事化大啦！！嘥氣」、「唔使大驚小怪，遲早都要共存」，但言論就引起其他網民劇烈反對，「絕對唔係小事，被佢入侵的話，你屋企嘅嘢可以掉晒～佢會令你痕到無覺好瞓～精神勁崩潰」、「如果惹到返屋企，你就知唔係小事」、「未中過嘅人係唔會明床蝨係全世界『最恐怖生物』」。

家居藏蝨黑點逐個睇：