大媽同事午飯後肚痾！疑餐湯被落藥要求睇CCTV　網民：被害妄想症

到底是被害妄想症，還是自我保護意識過強？1名打工仔日前在網上分享，稱公司有名古怪的大媽同事，某天午飯時短暫離開，及後返回進食午餐後便稱肚痾，翌日回公司竟要求查看閉路電視（CCTV），因為懷疑有人曾在她餐湯「落藥」，結果查閱閉路電視畫面並無發現，令眾人對其議論紛紛。網民直言對方患「被害妄想症」，建議應盡快求醫，亦有留言笑指「發生完呢件事就會有人想落藥」。



有打工仔分享某大媽同事懷疑飯盒被「落藥」，要求查看CCTV「追兇」。（示意圖 / Alex Knight / unsplash）

該打工仔在facebook專頁奴工處以「大媽同事懷疑有人落藥害佢，要求Check CCTV」為題發帖，指公司有位大媽同事入職約10個月，形容對方「佢本身奇奇怪怪，又做埋啲嘢乞人憎」，所以公司其他人都對她很反感。樓主表示，其公司有包伙食，某天午飯時大媽同事盛湯後便離開座位，回來飲用湯後便稱肚痾。

翌日回公司，她要求查看CCTV，想看是否有人趁她短暫離開之際，在其湯碗「落藥」以致她肚痾，當時公司眾人以為她說笑而已，不料對方態度堅持，最後只好調閱畫面給她看，結果沒有任何發現。事件在公司鬧得沸沸揚揚，眾人紛紛議論她到底有多討人厭，才會覺得有人想要「落藥」毒害她。

事後同事都對她議論紛紛，網民則建議對方應盡快求醫。（《最佳利益》劇照）

帖文引來網民嘩然，「被害妄想症」、「叫佢買盒古代皇帝試菜銀針返黎啦」、「可能睇睇精神科醫生好啲（認真）」、「發生完呢件事就會有人想落藥」、「其實開（CCTV）無問題，但無人落藥嘅話，要佢同全公司嘅人道歉￼，做咩都要（有）後果」；亦有留言分享遇到令人傻眼同事經歷，「我之前公司360度都裝晒CCTV，夠有個喪心病狂前同事懷疑有人偷佢錢，要求睇CCTV啦」。

（FB「奴工處」）