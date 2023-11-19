詐病神器！「無痛發燒」不上班？　貓咪腋下測出這溫度震驚全網

養貓千日，用在一朝？最近有日本網民分享「射波」奇招，為了詐病不上班，當然想出一些「計仔」，而他裝病的手段竟然需要用到愛貓及1支溫度計！原來貓咪正常體溫較人類稍高，大多介乎於38至39度之間，故只要將溫度計夾在貓咪腋下，就會得到如人類發燒般的體溫數字，「無痛發燒」輕鬆獲得！帖文令不少網民表示「爆笑」，也有人笑指樓主是在鼓勵人養貓，「養貓吧！那樣你會得到貓、愛和不用上班」、「誰來借我一隻貓？今天剛好不想上班呢」、「明明是（溫度計）浸熱水就可以的事，不過…我還是去養貓吧」。



有日本「貓奴」在社交平台上發文，笑稱只需要量度貓咪腋下溫度，就可以得到人類發燒溫度的數字。（@nepon954 / X截圖）

該名日本「貓奴」在Twitter上不時分享白底虎紋愛貓「Neko」(トさん)的照片，Neko表情多多，深受網民喜愛。日前飼主就在社交平台X（前稱Twitter）上發帖，表示突然想休息一下，為裝病不想上班，只需要量度貓咪腋下溫度，「就可以得到能留在家中的體溫數字」。

溫度計顯示為攝氏38.4度。（@nepon954 / X圖片）

溫度計顯示為攝氏38.4度。（@nepon954 / X圖片）

從照片可見，他把愛貓Neko抱在懷中，然後把電子溫度計放到Neko腋下，溫度計迅速顯示為攝氏38.4度。如果以人類來說確實已經是發燒程度，不過貓咪正常體溫一般比人類高，多介乎於38至39度之間，故屬正常貓的體溫。

帖文於10月31日上傳，其後在各地社交平台上被廣傳，至今（18日）原帖文已有逾280萬次瀏覽量，不少人都被飼主的手段逗笑了，也有人笑指飼主根本只是想「曬娃」及慫恿其他網民養貓，「多麼狡猾的想法」、「又為養貓增加一個原因」、「養貓好處再＋1」、「對不起我笑了！一隻不知道自己正在參與『犯罪」的貓」、「我要去養貓了」。