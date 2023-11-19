網店掛羊頭賣狗肉？標榜新鮮美味疑稱來自內地　警方、漁護署調查

本港早已禁吃貓肉或狗肉多年，法例亦列明任何人不得將貓狗當作食物去屠宰或售賣，不少動保組織和人士亦一直監察相關行為。但有facebook專頁前日（17日）繁簡體字公然聲稱售賣狗肉，製作圖片顯示有兩鍋肉類及卡通狗圖片，標明「掛羊頭賣香肉」，標榜是「新鮮美味狗肉」，2斤盛惠328元。圖片引來大量網民集體留言狠批，即使專頁改稱「新鮮美味香肉」，但網民都知道對方意圖，繼續留言批評專頁，且表明會報警。網上指有人聲稱曾私訊專頁查詢情況，對方回覆指「香肉」來自內地農村自家養殖，訂貨後1至2日有貨，可以送到香港各地。



涉嫌賣狗肉的fb專頁沒有任何聯絡電話或地址，《香港01》分析其宣傳製圖後，發現圖中2鍋肉類的照片和卡通狗隻圖片，分別來自介紹羊肉的網站和《香港01》製圖，相信有人未經許可下偷圖使用，而暫時未有網民表示成從透過該專頁購得肉類，未知其背後意圖。



警方回覆《香港01》查詢時證實接獲相關部門轉介，正了解事件。 漁農自然護理署指，在近日恆常網上巡查中，發現有網店刊登懷疑出售狗肉的廣告帖文，署方已即時展開調查，並會聯絡警方一同跟進，如證屬實，會向相關人士提出檢控。



涉嫌意圖賣狗肉的宣傳製圖分別有2鍋肉類及卡通狗隻圖片，聲稱「掛羊頭賣香肉」，標榜「藥材湯香肉煲同砂鍋燜香肉2種口味選擇」，而且提供貨到付款服務。（涉事facebook專頁圖片）

涉事facebook專頁今年10月設立，目前只有2個帖文，但內容和宣傳製圖一模一樣，翻查其中1個帖文，最初版本寫明賣「狗肉」，但昨日（18日）傍晚改為賣「香肉」，專頁繁簡標榜「新鮮美味的香肉，提供高品質的肉質和豐富的口感，適合用於各種美食創意」，更強調「致力於提供新鮮、衛生的香肉」，歡迎食家嘗試其產品，「體驗獨特的風味和食慾盡開的美食之旅」，價錢方面，有興趣人士需要2斤起購買，盛惠328元，每加1斤，付多150元。

至於宣傳製圖則有真正食物照片和狗隻卡通圖片，聲稱「掛羊頭賣香肉」，標榜「藥材湯香肉煲同砂鍋燜香肉2種口味選擇」，而且提供貨到付款服務。

其中1個帖文最初版本寫明賣狗肉，但昨日（18日）傍晚改為賣「香肉」。（涉事facebook專頁截圖）

帖文引來大批網民震怒鬧爆，紛紛表示會通知警方和愛護動物協會，有網民聲稱曾向涉事專頁查詢，對方自稱是本港食物批發商，「香肉」來自內地農村自家養殖，顧客訂貨後1至2日就會收到「香肉」。有網民曾直問「香肉」是否狗肉，對方只稱「懂的自然懂」，沒有透露在何處開店，但表示可以送貨到本港各個地方。不過，目前未有任何網民表示真正能透過該專頁購買到「香肉」。

分析專頁的宣傳製圖，圖中2鍋肉類食品圖片來自其他網站，內容都是介紹羊肉，故該2鍋應是羊肉，至於狗隻卡通圖片，則屬《香港01》製圖，相信有人在網上偷取圖片後堆砌使用。

​漁農自然護理署指，在近日恆常網上巡查中，發現有網店刊登懷疑出售狗肉的廣告帖文，署方已即時展開調查，正調查該網店的活動及帖文，蒐集證據，如證屬實，會向相關人士提出檢控，並會聯絡警方一同跟進。

根據本港法例第167A章《貓狗規例》，任何人不得屠宰任何狗隻或貓隻以作食物之用，不論其是否供人食用；亦不得售賣或使用或允許他人售賣或使用狗肉及貓肉作食物，一經定罪，最高可被判處罰款5,000元，以及監禁6個月。

《香港01》今年2月獨家揭發，佐敦新填地街一間持牌新鮮糧食店出售走私貓狗肉。（香港01記者攝）

本港確有人挺而走險違法賣狗肉或貓肉，《香港01》於今年2月獨家報道，揭發佐敦新填地街有持牌新鮮糧食店出售報「M肉」、「G肉」等肉類，經化驗後證有貓狗基因，而M為「貓」的國語拼音「mao」，G為「狗」的國語拼音「gou」。其後食環署在店內檢走肉類化驗，亦證實有貓的基因，涉案東主吳思遠承認「售賣限制出售的食物(新鮮或冷藏肉類)」，及「使用或允許他人使用貓肉作食物」兩項傳票，被判囚10周。

（綜合）