內地男開車殺人來回輾壓8次　行兇後仲咁做…　冷血片瘋傳震驚網民

內地發生冷血殺人事件！河南1名楊姓男子因私怨，竟在光天化日下開車撞倒1名李姓男子，得手後反覆移動車輛輾壓至少8次，導致李男當場死亡，楊男行兇後更在微信朋友圈發文炫耀「我把他殺了，報仇了」。目前楊男已被警方拘捕。

楊男殺人過程被附近閉路電視（CCTV）拍下，網民看過影片直呼恐怖，「故意殺人，判死刑」、「天啊，這人太狠毒了」、「這是多大的仇」。



河南1名楊姓男子因私怨，竟在光天化日下開車撞倒1名李姓男子，得手後反覆移動車輛輾壓至少8次，導致李男當場死亡。（影片截圖）

綜合內地媒體報道，事發10月31日上午9時許，地點在河南信陽固始縣1條巷道內。網上流傳影片長近2分鐘，見到穿黑衣的49歲李男正沿路行走，由於後方有1輛黑色私家車駛至，李男貼近牆讓路，惟私家車突然轉向撞倒李男，再輾過駛走，李男則倒在地上一動不動。

私家車未有即時離開，反而駛回頭再次輾過李男，不斷來來回回，共計至少輾過李男8次才離去，相當殘忍。當時小巷還有其他路人及私家車，但黑色私家車司機照樣行兇。

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事件中李男當場身亡，楊男事後曾在微信朋友圈發文稱「李XX（李男）給我下藥，我把他殺了，報仇了」。李男的女兒向內地媒體表示，父親事發時在家門附近不遠處巷道內散步，沒料發生慘劇。她指父親與楊男是同村人，雖然相識但無接觸，據她了解也無恩怨，不過父親曾開過早餐店，她估計楊男可能懷疑父親曾給他下藥而心生怨恨。

楊男事發後在微信朋友圈發文稱「李XX（李男）給我下藥，我把他殺了，報仇了」。（網上圖片）

警方目前已拘捕楊男，正進一步調查事件。事發影片引來關注，網民看後直呼恐怖，「故意殺人，判死刑」、「天啊，這人太狠毒了」、「這是多大的仇」、「大白天這樣，不知道有監控嗎」、「天啊，不敢想像被撞者的痛苦和家人的痛苦」。