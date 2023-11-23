相睇遲到10分鐘！女方吃完800蚊火鍋仲要求咁做　男方嬲到轉身走

第1次去相睇竟然遲到，難免令人印象大打折扣！內地有名男網民去相睇當日，因遇到嚴重塞車，遲到了10分鐘才趕到餐廳，他以為會惹怒對方，本已做好道歉打算，可是卻被眼前一幕嚇倒。原來女方早已到達餐廳，但未有等他便開始用餐，投入地打邊爐，還差不多將成枱食物吃光，最後吃了共800元人民幣（約870港元），更要求他埋單，男子氣得憤而掉頭走。



男網民去相睇當日遲到了10分鐘才趕到餐廳，竟發現女方正在投入地打邊爐，還差不多將成枱食物吃掉，（影片截圖）

綜合內地媒體報道，仍是單身漢的男網民與女子約在餐廳相睇，兩人初次見面，男方卻在路上遇到嚴重塞車，結果遲到10分鐘才到達餐廳，令他十分緊張，擔心觸怒女方。男子到埗後趕緊向女方道歉，可是他卻被眼前一幕嚇倒，原來女方早就到達，更叫了全桌打邊爐食物正在享用，還差不多已吃完。她對於男方的道歉不領情，還老實不客氣地表示：「你遲到了，我已經吃完，你要是真的道歉，就把飯錢結了。這頓飯不多800元。」

男方當場傻眼，雖然感到氣憤，但為了保持風度，他僅轉身離開，說道：「我臨時有點事不吃了，你一個人吃吧，我先走了。」可是女方卻叫住他，直指「你別忘了買單，相親不成是你的責任，但飯錢你要結清！」，這時男子忍無可忍，氣得頭也不回轉身離開，女方只能自行掏錢結帳。

事件在網絡上被瘋傳，惹來不少網民議論，「擺明想食免費霸王餐啦！目的唔係相親」、「一個男人就算在香港的火鍋都食唔到8百蚊啦」、「相親應該互相體諒，不要見面即叫貴格價東西，這行為只顯示出人的品格素質低下而已」。有網民則替男方高興，「好彩有遲到」，不過也有人質疑片段屬擺拍。