考牌7次終成功上路！阿姨車尾貼「追尾就嫁」　恐嚇意味濃掀熱議

到底是恐嚇，還是貼心提醒？台灣有民眾於路上看見有私家車於車尾貼上標示，「新手阿姨駕駛，追尾就嫁」，還強調她是考牌7次才成功，讓他不禁心裏發抖表示「我覺得我被恐嚇了」。帖文引來網民熱烈討論，大多人指若然撞上，可以「阿姨我不想努力了」；不過亦有人覺得恐怖，認為「這撞上了賠的不是錢，是命」、「比什麼前方有測距照相那種威脅性大太多了」。



台灣有座駕於車尾貼上「新手阿姨駕駛，追尾就嫁」，被指猶如恐嚇。（FB「上觀察學院」圖片）

樓主在faceook群組「路上觀察學院」發帖並附上1張圖片，寫道「我覺得我被恐嚇了」。從照片所示，1輛白色座駕於車尾貼上2句押韻標示，「新手阿姨駕駛，追尾就嫁」，「考照7次，擅長急煞」，以幽默有趣方式警惕後方車輛不要「跟車太貼」，惹來網民討論。

有網民貼出其他標示，笑稱「如果是這樣，撞就對了！」。（FB「上觀察學院」圖片）

不少人笑言「阿姨我不想努力了」，「撞上去直接少奮鬥三十年，老婆房子都有了，說不定還附唸大學的現成兒子，根本人生勝利組」、「她只是在述明她的專長，不算恐嚇」、「房契拿出來，追尾好說」、「財富自由的機會，要好好把握」；但亦有人想關注「阿姨」其他條件再下定論，「建議要貼阿姨的玉照，讓後方駕駛決定要近點或遠點」、「先看看哪一款車再決定要不要追尾」。

有留言表示被標示嚇怕，「這台比賓利貴啊！這撞上了賠的不是錢，是命」、「跟路上撿到紅包一樣怕」、「好恐怖又好有效」、「比什麼前方有測距照相那種威脅性大太多了」、「另類的相親模式喔」、「字太小看不清楚，想進一點看，一不小心就成家了」。惟有「心水清」的網民詢問「如果追尾的是女生怎麼辦呢？」，並指出「有錢的阿姨會請司機，放棄幻想吧」。

（FB「路上觀察學院」）